Apre a Catania il terzo ristorante della nota catena Kentucky Fried Chicken

Terza apertura nel capoluogo etneo per Kentucky Fried Chicken, nata negli Stati Uniti nel 1930, è oggi la più famosa catena al mondo di ristoranti che servono pollo.

Con più di 48.000 ristoranti in oltre 145 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo. È leader del mercato di riferimento con oltre 23.000 ristoranti in oltre 140 paesi e dà lavoro a 800.000 persone nel mondo. In Italia KFC arriva nel 2014 e con quello di Catania Piazza Spirito Santo conta 39 ristoranti in 12 regioni. KFC è una società del gruppo Yum! Brands Inc. che comprende anche i marchi Pizza Hut e Taco Bell.

Si tratta del terzo ristorante nell’area di Catania ed è il secondo in Italia all’interno di un centro storico, dopo quello di Milano in via Orefici.

“Estendere la nostra presenza nei centri cittadini è uno degli obiettivi del 2020 – dichiara Corrado Cagnola, AD di KFC Italia – Il 30% delle nostre nuove aperture di quest’anno sarà proprio nei centri urbani ed essere arrivati nel cuore di Catania è, quindi, per noi particolarmente importante anche per questo. La Sicilia si conferma regione estremamente ricettiva nei confronti del nostro brand, che è presente già con 4 ristoranti di cui 3 proprio nell’area catanese, ed è quindi strategica per il nostro sviluppo”.

Il nuovo ristorante di Catania Spirito Santo è affidato in franchising alla Idea Food s.r.l. L’impresa siciliana, che opera da anni nel settore della ristorazione, gestisce anche i ristoranti KFC del Centro Commerciale Porte di Catania, del Centro Sicilia a Misterbianco e del Parco Corolla a Milazzo.

“In Sicilia i prodotti KFC sono molto apprezzati, insieme all’esperienza che si vive nei nostri ristoranti, moderni e accoglienti. E con la nostra quarta apertura nell’Isola diamo lavoro a 46 persone, provenienti soprattutto dal territorio, e siamo orgogliosi di portare a 150 i posti di lavoro che abbiamo creato finora nell’area di Catania per il brand KFC”- affermano gli Amministratori di Idea Food s.r.l., Francesco Bianco e Salvo Zappalà.

Il ristorante si estende su una superficie di circa 270 metri quadri e offre 46 posti a sedere nella sala e 52 nel dehor. È aperto 7 giorni su 7, dalle 10 alle 24 e fino alla 1 il sabato. Nel ristorante sono disponibili il free wi-fi e postazioni di ricarica per i device elettronici.

Tra i piatti icona della nota catena gli Hot Wings, piccanti alette di pollo fritte, e i Tender, filetti di pollo fritti disponibili nelle versioni Crispy e Original Recipe. I panini Colonel’s Burger, con il filetto Original Recipe, lo Zinger, in cui il protagonista è un delizioso filetto di pollo con panatura Hot & Spicy o il Chicken Grilled, con filetto di pollo cotto al forno anziché fritto, i Pop Corn Chicken, teneri snack di pollo, le pannocchie cotte al forno. E poi le patatine, il puré, la famosa salsa Gravy, altri contorni, insalate, dolci e le bibite disponibili nella formula free refill che offre la possibilità di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole con le bibite non confezionate.