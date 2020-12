Il pasticcio reale per eccellenza

Coulibiac, il nome russo del pasticcio al salmone

La coulibiac è un pasticcio da farcire con salmone, gamberetti, spinaci. Per una perfetta serata invernale, il pasticcio va accompagnato con dei bicchierini di vodka fredda

Il salmone è un alimento tradizionale della cucina russa. E’ un pesce ricco di grassi omega 3, grassi benefici per il nostro sistema cardiocircolatorio

La ricetta tradizionale prevede che il pasticcio venga servito avvolto in un croccante scrigno di pasta sfoglia. C’è chi preferisce realizzarlo con della pasta brioche

La coulibiac di salmone è una della ricette reali per eccellenza: è uno dei piatti preferiti da Filippo di Edimburgo, il marito della Regina Elisabetta

Coulibiac di salmone,una ricetta russa per una serata di festa. Questo è un complicato che richiede molta preparazione. Da servire per una serata speciale, magari a Capodanno e accompagnare con bicchierini di vodka fredda. Il coulibiac è un pasticcio in crosta farcito con riso, verdure e pesce , accompagnato da uova sode e altri ingredienti. Esistono diverse versioni che possono cambiare l’aspetto e il sapore del piatto: si può utilizzare una pasta sfoglia o una pasta “brioche”, includere o escludere gli spinaci, inserire uova intere o invece sbriciolate, sistemare all’interno dello scrigno un filetto intero di salmone o invece sminuzzarlo.

Ecco gli ingredienti per la ricetta al salmone

Per la farcitura:

Riso 150 g

Brodo di pesce 300 ml

Uova 1

Gamberetti 200 g

Aneto tritato 1 cucchiaio

Prezzemolo 1 cucchiaio

Erba cipollina 1 cucchiaio

Funghi tritati 50 g

succo di limone 1 cucchiaino

sale q.b. Pepe q.b.

Per la Coulibiac

Pasta sfoglia 2 rotoli

Spinaci 100 g

Filetto di salmone 400 g

Uova 1 sbattuto per la glassatura

Ed ecco come preparare questa ricetta della tradizione russa

Preriscaldare il forno a 180 °C. Cuocere il riso con il brodo di pesce per 15 minuti. Mescolare il riso con l’uovo sbattuto, i gamberi lessati, l’aneto, il prezzemolo, l’erba cipollina, i funghi, il succo di limone e regolare di sale e pepe. Dividere il filetto di salmone in 2 pezzi eguali. Stendere il primo rotolo di pasta sfoglia in un rettangolo di 4 cm più largo delle fette di salmone. Distribuire le foglie di spinaci sopra il foglio di pasta sfoglia, lasciando 2 cm di bordo, posizionare uno dei filetti di salmone sulle foglie di spinaci, poi coprire con il composto di riso. Posizionare il secondo filetto di salmone sul composto di riso come per fare un sandwich. Coprire il salmone con le foglie di spinaci rimanenti. Spennellate i bordi della pasta sfoglia con l’uovo sbattuto e coprire il ripieno di salmone con il secondo foglio di pasta sfoglia. Sigillare i bordi della sfoglia con le mani. Mettera la coulibiac in una teglia imburrata, realizzare un paio di fori nella parte superiore e spennellare con l’uovo rimasto. Cuocere in forno per 25-30 minuti, fino a quando la pasta è croccante e dorata.