Crostata Mimosa, l’omaggio di Antonino Cannavacciuolo per la festa della Donna

Maria Paola Scaletta di

06/03/2023

Per la Festa della Donna, il prossimo otto marzo, festeggiate le vostre amate con un dolce griffato, un dolce firmato Antonino Cannavacciuolo, il più amato degli chef italiani. La torta classica del giorno dedicato al gentil sesso è la torta Mimosa. Ma se volete sfuggire alla banalità, seguendo la traccia di Cannavacciuolo, potete dedicare alla donna che più amate una crostata mimosa, aromatizzata agli agrumi.

Se volete andare sul sicuro, potete addirittura comprare on line questo dolce dal sito dello chef napoletano. Se, invece, volete deliziarvi in cucina, ecco gli ingredienti e la ricetta per riprodurre la crostata Mimosa.

Gli ingredienti

Per la base di frolla:

220 gr di farina

100 gr di burro freddo

100 gr di zucchero semolato

un uovo

un pizzico di sale

per la farcia:

180 gr di yogurt bianco greco

200 gr di formaggio fresco spalmabile

5 cucchiai di zucchero

la scorza di un limone

succo filtrato di mezzo limone

5/6 cucchiai di confettura di fragole (o quella che preferite)

Decorazione:

Un disco di pan di spagna sbriciolato

zucchero a velo

Come preparare la Crostata Mimosa di Cannavacciuolo

Prima di tutto, organizziamo con le cose che servono. Se invece di comprarlo già fatto, volete preparare il pan di spagna fresco, cucinatelo un giorno prima. Avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare tutta la notte. Il giorno che dovete preparare la crostata, sbriciolatelo e mettetelo da parte.

Adesso pensiamo a preparare la frolla. Metterein una ciotola (o nella planetaria) la farina con lo zucchero, il burro freddo tagliato a tocchetti, l’uovo con un pizzico di sale ed iniziate ad impastare velocemente fino ad ottenere un composto sbricioloso. Formate una palla , avvolgetela nella pellicola da cucina e lasciatela riposare in frigo per circa 20 minuti. A questo punto passate a preparare la crema per il ripieno: versate lo yogurt con il formaggio in una ciotola e lavorateli con una forchetta. Unite lo zucchero, la scorza ed il succo filtrato di limone e mescolate bene tutti gli ingredienti. Estraete la frolla dal frigo. Stendete la pasta su una spianatoia infarinata e con l’aiuto di un mattarello formate una sfoglia alta circa mezzo centimetro. Rivestite di carta da forno una teglia da crostata da 20/22 cm di diametro e ponetevi sopra la sfoglia di frolla. Ritagliate i bordi in eccesso e bucate il fondo con i rebbi di una forchetta.

Spennellate il fondo della torta con 4/5 cuchhiai di confettura poi versatevi sopra la crema che avevate preparato. Cuocete in forno caldo a 180° per 45/50 minuti. Una volta raffreddata decorate la crostata con i pezzettini di pan di spagna e spolverate con lo zucchero a velo.