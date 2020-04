l'iniziativa solidale dell'azienda dolciaria di riposto nel catanese

Dall’azienda dolciaria siciliana Dolfin ,con sede a Riposto, in provincia di Catania, famosa per la produzione di diversi prodotti, tra cui i famosi ghiaccioli Polaretti, commercializzati in tutta Italia, è partita, una lodevole iniziativa solidale per dare un segnale di vicinanza alla Protezione Civile Italiana, in questo momento di emergenza sanitaria globale.

Sono, infatti, in partenza da Riposto, sede della storica azienda dolciaria siciliana nata nel 1914, due autotreni che in queste ore stanno ultimando il carico grazie al lavoro degli addetti del magazzino e della logistica, con a bordo un dolce carico costituito da ben undicimila uova di Pasqua destinate ai centri raccolta della Protezione Civile Italiana.

Si tratta di un goloso dono, in segno di ringraziamento, che Dolfin, dedica, per la domenica di Pasqua 2020, ai medici, infermieri e a tutto il personale sanitario combatte in prima linea il coronavirus, nelle trincee di corsie, terapie intensive e ospedali assistendo pazienti di tutte le età. E non solo. Le uova infatti arriveranno anche alle famiglie disagiate, case famiglia e comunità per anziani e disabili, individuate dalla Protezione Civile che avranno l’occasione di condividere la gioia di un dono goloso nel giorno di festa.

Anche all’Oasi di Troina, il polo sanitario in provincia di Enna duramente colpito dall’epidemia, è destinato un altro carico di uova di cioccolato Dolfin che allieteranno il giorno di Pasqua alle centinaia di persone, bambini e adulti disabili, medici militari e personale sanitario ospiti della struttura confortandole in un dolce abbraccio virtuale in segno di solidarietà. “Abbiamo sentito alla Rai la storia dei ragazzini dell’Oasi, costretti da alcuni giorni, per via del rischio contagio, a vivere lontano non solo dalle famiglie ma anche dai loro assistenti e abbiamo pensato che, in occasione della Pasqua, il dono delle uova di cioccolato avrebbe potuto portare un po’ di gioia e lenire per un po’ la nostalgia delle persone care” ha commentato Santi Finocchiaro, presidente della Dolfin spa.