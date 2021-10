I muffin della tradizione americana

Dolcetto o scherzetto? Halloween sta per arrivare. I bambini reclamano i dolci tipici di quella tradizione. Una tradizione, a dire il vero molto lontana dalle vette superlative della pasticceria siciliana. Ma per favore contenti i bambini siamo pronti a tutto. Per coniugare la voglia di dolce dei piccoli con la necessità di preparare cibi salutari, il dolcetto di Halloween sarà un semplice tortino alla zucca. Una base da abbellire e decorare, per renderlo attraente e in stile con la festa. In America i tortini dolci li chiamano cupcake o muffin. Quello di Halloween sarà al sapore di zucca con una ganache di cioccolato. A completare questa piccola opera di pasticceria provvederemo con la granella di nocciola da spolverare sopra alla fine della cottura.

Gli ingredienti per il Dolcetto di Halloween

250 g Purea di zucca,

140 g Burro morbido,

180 g Zucchero di canna,

1 Uovo,

200 g Farina,

1 cucchiaino colmo di lievito per dolci,

noce moscata,

1 cucchiaino raso di cannella,

1 pizzico Sale,

300 ml Panna fresca liquida,

200 g Cioccolato fondente,

1 manciata Nocciole già tostate

La ricetta del Dolcetto di Halloween

Preparare i cupcake non è semplicissimo. Questa la ricetta del food blogger Davide Zambelli. Primo passo è trasformare la zucca in polpa. La zucca va tagliata a metà e cotta in forno statico per un’ora a 2oo gradi. Quando la zucca è pronta va lasciata intiepidire, poi vanno tolti semi e i filamenti. A questo punto la polpa di zucca è pronta per essere frullata e diventare purea.

Ora ci occupiamo dell’impasto. Con l’aiuto della planetaria (o dello sbattitore) montate il burro morbido assieme alle spezie , lo zucchero di canna e il pizzico di sale. Il composto deve risultare molto chiaro e spumoso. Quando avrete ottenuto quel risultato, aggiungete la purea di zucca e continuate a montare per circa 5 o 6 minuti. Alla fine unite l’uovo, a temperatura ambiente come tutti gli altri ingredienti, e terminate di montare ancora per 3 minuti circa.

Incorporate alla fine le polveri (lievito e farina mescolati assieme) setacciate. Prendete una sac a poche o uno spallinatore per gelati e riempite i pirottini di misura media fino ad arrivare a circa 3/4 abbondanti della loro capienza, anche perché non lieviteranno abbondantemente.

A questo punto vanno cotti questi muffin. Per circa 20 minuti a 200° modalità statica. Una volta sfornati lasciateli raffreddare e copriteli con un panno in modo tale che non perdano l’umidità e si mantengano morbidi.

Con i muffin pronti, il più è fatto. Si deve preparare la ganache: scaldate la panna fino a farle sfiorare il bollore e successivamente unite il cioccolato spezzettato,a fiamma spenta. Mescolate per far sciogliere il cioccolato e poi versate il composto omogeneo in una ciotola. Fatelo raffreddare in frigorifero.

Quando sarà freddo, con uno sbattitore elettrico montatelo per circa 1 minuto. Cambierà colore e avrà consistenza spumosa e areata. Riempite una sac a poche munito di beccuccio a stella grande con il composto di cioccolato e decorate i cupcake formando un goloso ciuffo sulla superficie con la ganache montata. Guarnite con una granella, ottenuta da un trito grossolano di nocciole già tostate.