Una ricetta gustosa e salutare

A Carnevale esiste un piatto magico per far mangiare le verdure ai nostri bambini. Sono le Farfalle Arlecchino. Questa ricetta è un primo piatto semplice e saporito, ricco di colori. Per sfruttare al massimo le potenzialità di questa ricetta, è meglio utilizzare una confezione di farfalle di pasta secca multicolore. Questa pietanza, inoltre, non è soltanto una dedica ai bambini. E’ perfetta anche per le diete ipocaloriche e per chi non vuole rinunciare alla pasta, ma pensa a mantenere la linea.

Le farfalle sono uno dei formati di pasta preferiti dai più piccoli. Con delle verdure sagomate a forma di coriandolo, mangiare diventa anche un grande divertimento.

Gli ingredienti per le Farfalle Arlecchino(dosi per quattro persone)

320 gr. di pasta colorata

1 zucchina

1 carota

mezzo peperone rosso

2 cucchiai di olio evo

Parmigiano reggiano q.b.

sale q.b.

Ecco come preparare questa ricetta

Pulite le verdure e tagliatele a strisce, quindi mettetele a cuocere nel cestello per la cottura a vapore per una decina di minuti. Nel frattempo portate ad ebollizione abbondante acqua salata, versate la pasta e proseguite la cottura come da indicazione sulla confezione. Con l’aiuto di una cannuccia, sagomate i coriandoli di verdure dalle fettine di carota, di zucchina e di peperone. Scolate la pasta, mischiatela alle verdure e condite con l’olio a crudo. Alla fine potete condire con una leggera spolverata di parmigiano.

Una piccola informazione in più. Una porzione di questa ricetta apporta soltanto 338 kcal e offre un sostanzioso contributo in termini di proteine (11 per cento della razione giornaliera) e di carboidrati (71 per cento).