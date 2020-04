un formato "vintage" riprende nuova vita

Sebbene le farfalle siano un formato di pasta da molti considerato “vintage”, bisogna ammettere che, nel tempo, hanno mantenuto il loro fascino soprattutto se adeguatamente accompagnate da un condimento leggero e gustoso in grado di esaltarne la naturale “callosità” trasportandoci immediatamente in un’atmosfera di libertà e spensieratezza come ci suggerisce, appunto, un battito d’ali di farfalla.

In effetti ne è passato di tempo da quando dalle cucine degli chef degli anni ’80 venivano “portate in trionfo” enormi pirofile di ceramica bianca colme delle classiche farfallette al salmone, piatto divenuto simbolo di quel periodo, demonizzato nel tempo poiché osava accostare la panna, considerata una facile scorciatoia utilizzata da tanti “finti chef”, al salmone, pesce che, a fronte di tante specie tipiche del mare Mediterraneo, risultava alquanto inadeguato.

Per non parlare del fatto che le stesse farfalle venivano spesso utilizzate nelle, altrettanto detestate, insalate di pasta in cui la temperatura “fredda”di consumazione, unita spesso alla scarsa qualità degli ingredienti, dava come risultato quello che oggi Bruno Barbieri, il noto chef stellato giudice di Masterchef, definirebbe, a ragione, “mapazzone” ovvero un piatto dal gusto indecifrabile il cui boccone si fa fatica a mandar giù.

Per questo motivo l’uso delle farfalle, in passato considerate un formato di pasta indispensabile e necessario in qualsiasi dispensa che si rispetti, sono cadute in disuso, sopraffatte da altri formati di pasta considerati più “alla moda”.

Il piatto che Vi proponiamo oggi rappresenta, dunque, un’ode alle farfalle, che in questo primo piatto vengono esaltate da un condimento leggero e gustoso. Abbiamo scelto per voi le farfalle rigate di semola dell’ azienda Etna realizzata con grano siciliano secondo la tradizione del marchio Etna. Per condirle abbiamo scelto di utilizzare il pesto di rucola, pomodori secchi e mandorle dell’azienda “Terra dei Nebrodi” in cui il gusto piacevolmente amaricante e pungente, tipico della rucola, viene “arrotondato” da quello dei pomodori secchi la cui sapidità mista alla dolcezza crea un unicum perfettamente equilibrato reso ancora più accattivante dalla consistenza croccante delle mandorle. Una volta cotte le farfalle in abbondante acqua salata vi consigliamo di scolarle al dente e di continuarne la cottura in una padella capiente in cui inserirete, poco per volt,a qualche mestolo d’acqua di cottura che avrete conservato. In questo modo il condimento aderirà perfettamente alla pasta restando “imprigionato” tra le sue scanalature. Per concludere il piatto potete grattugiare sopra delle scaglie di caciocavallo stagionato palermitano , con cui si può anche preparare il caciocavallo all’argentiera, che ne esalterà il gusto grazie ai suoi sentori forti e decisi.