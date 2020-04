un piatto "povero" dal gusto ricco

Le fave “a cunigghiu” sono un piatto tipico di origine contadina della cucina siciliana il cui termine dialettale in siciliano significa ” a coniglio” per il motivo che, di seguito, vi andremo a spiegare.

Il termine “cunigghiu” ,ovvero coniglio, deriva dal fatto che, anticamente, venivano servite in piatto unico che veniva posto al centro della tavola per tutti i commensali e dal quale ognuno soleva prelevare, con le mani, le fave usando le tre dita pollice, indice e medio estraendo, con l’ aiuto degli incisivi, rapidamente la fava dalla buccia proprio come fanno i conigli.

Sebbene oggi ad ogni commensale venga riservato un proprio piatto a cui attingere, il rituale è rimasto identico ( a meno che, ovviamente, non si voglia commettere l’atto “sacrilego” di utilizzare il cucchiaio).

E’ un piatto di origini umili che si ricollega alla cucina del recupero tanto cara alle nostre nonne, come già abbiamo visto con le polpette di pane al sugo e con le polpette di broccolo, solo per citare alcuni esempi, poiché erano solite prepararlo sia con le fave secche che con quelle fresche verdi di fine produzione che, essendo più grosse e non più tenerissime, non si prestavano ad essere consumate ” a crudo” e quindi si utilizzavano cotte in una zuppa, più o meno brodosa, in base al gusto personale e alla stagione più o meno fredda, divenendo un modo ghiotto di consumare, in alternativa all’altrettanto comune “frittedda”, un legume ricco di proprietà come le fave. Nonostante si tratti di un piatto “povero”, come spesso avviene per molti piatti della tradizione, siciliana e non, vi sono ricette talmente gustose da meritare di essere presentate dinanzi ad un re.

Per tutti coloro che sono amanti dei piatti poveri dal gusto ricco degno di un re, proponiamo la semplice e gustosa ricetta delle fave a cunigghiu.

