Una ricetta evergreen

Il filetto alla Wellington è un piatto ricco di storia. Oggi è tornato alla ribalta, grazie alla versione di Gordon Ramsey,. La tradizione racconta che il filetto alla Wellington fu preparato per la prima volta dagli chef del duca inglese Arthur Wellesley. Nel 1815, Wellesley, ricevette il titolo di duca di Wellington, in seguito alla sconfitta di Napoleone a Waterloo. Il duca, dai gusti piuttosto difficili, era noto per aver licenziato diversi chef che non erano in grado di soddisfare i suoi gusti. Solo questo filetto di manzo riuscì a conquistare il suo difficile palato e fu pertanto battezzato con il suo nome. La realizzazione di questo piatto nasconde molte insidie. Bisogna fare attenzione ad equilibrare i sapori, a dosare le giusta quantità di funghi e delle spezie, che non devono coprire il gusto della carne e alla cottura del filetto che deve essere di colore rosso al centro e più rosa man mano che ci si avvicina al bordo.

Gli ingredienti per il filetto alla Wellington

700 g Filetto di manzo

700 g Funghi (Pioppini o Champignon)

Senape

3 Castagne

150 g Prosciutto di Parma

1 rotolo Pasta Sfoglia

1 Tuorlo

1 spicchio Aglio

Timo

Pepe

Ecco come preparare il filetto alla Wellington