Un classico popolare italiano diventa un piatto stellato

La frittata al bacon e peperoni di Gordon Ramsey è un’esplosione di profumi, gusto e sapori. Colorata e croccante, la frittata nella versione dello chef stellato diventato una star della tv mondiale, è un passo avanti rispetto al tradizionale piatto di origine italiana. L’ingrediente principale restano sempre sono le uova ma la farcitura e la cottura di Ramsey trasformano un piatto popolare in una ricetta gourmet.

Prima di tutto è necessaria una precisazione. Spesso, la frittata viene confusa con la cugina francese, l’omelette. E’ vero, sono due piatti simili ma la differenza al palato si sente. La frittata, infatti, viene cotta da entrambi i lati e a seconda degli ingredienti, aggiunti durante o al termine della cottura, può essere consumata come secondo piatto, contorno o come dessert. L’omelette, invece, non viene girata durante la cottura e viene servita piegata in due, eventualmente farcita con altri ingredienti.

Frittata al bacon e peperoni, gli ingredienti

olio di oliva per friggere,

un peperone rosso /privato dei semi e tagliato a pezzetti),

otto strisce di bacon,

3 cipollotti mondati e affettati in diagonale,

150 gr di piselli surgelati primavera,

una manciata di foglie di basilico tritate grossolanamente,

due 2 formelle di formaggio di capra tipo Crottin (circa 120 gr.),

8 uova sbattute

3 o 4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato,

pepe nero, macinato al momento.

Frittata al bacon e peperoni, ecco come la prepara Gordon Ramsey

Ed ecco la preparazione della nostra frittata gourmet: scaldare in una padella larga un po’ di olio e farvi soffriggere il bacon, poi aggiungere in padella il peperone affettato e i cipollotti. Continuare la cottura per un massimo di cinque minuti. Unire i piselli e portarli a cottura. Cospargere il composto con il basilico tritato, distribuirvi sopra il formaggio di capra a cubetti, in modo che lentamente si sciolga; in una ciotola sbattere le uova con parmigiano, sale e pepe, poi versare il composto in padella sopra alle verdure. Far cuocere la frittata da entrambi i lati. Se la volete più croccante, potete passarla in forno per massimo 5 minuti con funzione grill.