Una ricetta della tradizione contadina

Pesce d’uovo, la frittata alla siciliana

Una ricetta semplice e veloce, a base di uova, pangrattato e pecorino

Il nome della pietanza deriva dal fatto che non potendo permettersi il pesce, nelle famiglie contadine si realizzava questa frittata che tentava di replicare in qualche modo la forma dei pesciolini

Il segreto della ricetta è abbinare alle uova sbattute un’abbondante dose di pangrattato e formaggio. In questo modo avremo una frittata dal cuore morbido, soffice e spumoso

Il pesce d’uovo è la classica ricetta delle nonne siciliane. Cibo della cucina povera, questa pietanza veniva chiamata così perchè sostituiva il pesce, che nelle case dei contadini non arrivava mai.

Ingrediente principale di questo piatto è l’uovo. Ma non si tratta della solita, classica frittata. Nell’impasto si deve aggiungere abbondante pangrattato e formaggio grattuggiato, possibilmente il pecorino. Inutile dire che come da tradizione delle nonne “chef”, questa pietanza della tradizione siciliana va fritta a tutto olio bollente. Il risultato è una pietanza gustosa, croccante all’esterno, e dal cuore morbido e spumoso.

Altro vantaggio di questa ricetta consiste nel fatto che e daè una vera e propria salvacena, un piatto da preparare last minute, quando magari non si ha avuto il tempo di fare la spesa.

Il pesce d’uovo può essere presentato in forma di torta, o come un cilindro avvolto da tagliare poi a fette (questa è la modalità del video allegato, realizzato dalla leggendaria Nonna Mary). Infine, magari per strizzare l’occhio ai bambini, il pesce d’uovo può essere realizzato come tanti minuscole polpettine di frittata.

Ecco gli ingredienti per il pesce d’uovo alla siciliana

6 uova

80 g pecorino

100 g pangrattato

1 ciuffo di prezzemolo

sale

pepe

1 spicchio d’aglio

Ecco come preparare il pesce d’uovo

In questo caso ci occupiamo di preparare tante piccole polpettine da friggere. In alternativa, si può realizzare un cilindro da friggere o uno sformato rotondo. Ma ecco come procedere. Mettere il pangrattato in una ciotola e conditelo con il pecorino, il prezzemolo e lo spicchio d’aglio tritato. Aggiungete sale e pepe e rompete le uova all’interno. Amalgamare bene tutti gli ingredienti: deve risultare un composto spumoso e morbido. Lavorate l’impasto con 2 cucchiai formando delle quenelle. Tuffarle direttamente in un pentolino con abbondante olio di arachide caldo. Le polpettine di impasto vanno fritte a fiamma media fino a dorare su tutti i lati. Puoi tuffare fino a 4/5 quenelle alla volta Servili con una manciata di prezzemolo tritato al centro del tavolo accompagnati da qualche salsa