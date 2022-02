Un piatto completo e ricco di sapore

I finocchi alla pizzaiola sono un contorno facile e saporito. Un piatto semplice, cotto al forno, pronto in pochi minuti. Una tipica ricetta della cucina casalinga. Prima di passare in forno, non dovrete lessare o cuocere prima i finocchi, che vanno utilizzati a crudo. Come ogni ricetta della tradizione, è possibile un piccolo salto di qualità, facendo attenzione alla preparazione.

I segreti di un piatto semplice e saporito

Esiste un piccolo segreto per ottenere una ricetta perfetta. Gli ortaggi dovranno essere affettati in modo sottile per poi essere passati al forno e conditi con pomodorini, olive nere, capperi e formaggi. Il risultato finale sarà un piatto dal sapore sfizioso e con una crosticina croccante e filante

Gli ingredienti per i finocchi alla pizzaiola

4 Finocchi

200 grammi di Pomodorini

2 cucchiai di Capperi (dissalati)

80 grammi Scamorza (o mozzarella )

10 Olive nere

4 cucchiai di Grana (o Parmigiano, grattugiato)

q.b.Sale

q.b.Origano

q.b.Olio extravergine d’oliva

La ricetta dei finocchi alla pizzaiola

Si inizia dalla pulizia. Togliete le foglie esterne più dure e tagliate i finocchi in 4 spicchi. Con un coltello affilato, affettateli a fette sottili. Adagiate, un foglio di carta forno su una pirofila e oliatela con un filo di olio di oliva. Sistemate sulla teglia le verdure tagliate a fettine sottili. Salateli leggermente. Coprite i finocchi con i pomodorini tagliati in quattro e cospargete con il formaggio. Trasferite la teglia in forno a 180° e fate cuocere per circa 20 minuti. Le verdure devono ammorbidirsi e diventare dorate. Sfornate la teglia e aggiungete sulle verdure i capperi dissalati, la provola a cubetti e le olive nere. Rimettete in forno e completate la cottura ( 5 minuti scarsi), fino a far sciogliere il formaggio. A questo punto, la ricetta è completata. Potete sfornate e servire con un pizzico di pepe, sale, origano, e un filo d’olio di oliva.