Cozze e pomodorini, quando la pasta va “risottata”

Maria Paola Scaletta di

08/06/2020

Gli spaghetti con le cozze e i pomodorini sono un primo piatto facile e gustoso. Viene preparato con pochi e semplici ingredienti. Ma nonostante questa semplicità, la pietanza sorprende il palato per il suo sapore veramente delizioso. Se la ricetta è stata fatta correttamente, il risultato finale sarà un piatto di spagehtti cremosi e ricchi di gusto, come quelli del ristorante. C’è un piccolo segreto: far completare, la cottura della pasta, direttamente in pentola, “risottando” gli spaghetti nel sugo a base di cozze e pomodorini, con l’aggiunta dell’acqua di cottura delle cozze. Ideale anche per i pranzi delle feste, questa spaghettata si prepara con 1 kg Cozze fresche (o congelate già sgusciate 500gr), 10 Pomodorini, q.b. Olio di oliva, 3 spicchi Aglio, 50 ml Vino bianco (1 tazzina di caffè circa), 1 mazzetto Prezzemolo (tritato), 400 g Spaghetti (o linguine) Per preparare gli spaghetti con le cozze e i pomodorini si inizia dalla pulizia delle cozze: vanno lavate sotto l’acqua corrente, eliminando le impurità sul guscio e la barbetta grigia che esce da ogni mollusco. In una larga padella, versate un filo abbondante di olio di oliva e in questo fate soffriggere uno spicchio d’aglio sbucciato ( e del peperoncino se vi piace). Dopo, aggiungete le cozze pulite e scolate. Chiudete il tegame con un coperchio e fatele cuocere qualche minuto, fino a farle aprire del tutto. Al termine, spegnete il fuoco ed eliminate le cozze che non si sono aperte. Togliete il guscio alle altre e mettetetele da parte. Accendete nuovamente il fuoco e fate bollire, per qualche minuto il fondo di cottura delle cozze. Dopo, filtrate il liquido con un colino e mettetelo da parte. In un’altra padella, versate un filo abbondante di olio di oliva e in questo fate soffriggere due spicchi d’aglio sbucciati. Dopo, unite le cozze sgusciate ( o quelle congelate). Sfumatele con il vino bianco. Salate leggermente. Aggiungete i pomodori tagliati a metà. Cuocete il sugo per circa 7 minuti. Nel frattempo, cuocete gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata. Scolateli al dente ( circa 3 minuti prima. Conservate un pò di acqua della cottura). Quando gli spaghetti sono pronti, versateli dentro la padella con il condimento a base di cozze. Mescolate e bagnateli con l’acqua di cottura delle cozze ( o dell’acqua di cottura della pasta). Completate la cottura degli spaghetti, aggiungendo ancora poca acqua se serve. Il fondo di cottura deve diventare cremoso. Al termine, insaporite con un filo di olio di oliva a crudo e una spolverizzata di prezzemolo tritata e una di pepe nero in polvere.

