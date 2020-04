se non possiamo andare a mare il mare viene da noi

Se, all’improvviso, vi assale una irrefrenabile “voglia di mare”, poiché per il momento, a causa dell’emergenza sanitaria globale, non abbiamo la possibilità fare una nuotata ma neanche una passeggiata che ci porti a guardare l’orizzonte il cui l’azzurro del cielo si incontra con quello dell’acqua cristallina, potete decidere di sentirne il sapore.

Per questo motivo apparecchiate la tavola con colori che ricordino i ristorantini tipici siciliani in riva al mare, in cui, tra i piatti “cavallo di battaglia” vi sono, oltre alla pasta con le sarde e alle busiate con il pesto trapanese, sicuramente, gli spaghetti allo scoglio. Usate un bel tovagliato dal colore bianco e azzurro perfettamente in tinta con il panorama mozzafiato che, sicuramente vi sarà capitato di ammirare più di una volta nella vita, e piatti di ceramica candidi che risaltino i colori invitanti del contenuto che vi apprestate a preparare e accendete i fornelli e cominciate a far bollire l’acqua salata.

A questo punto dalla ricca dispensa di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentirvi di ricevere la spesa comodamente a domicilio, scegliete gli spaghetti di semola di grano duro siciliano trafilati al bronzo del pastificio agricolo Lenato, e cuoceteli al dente in modo da rendere ancora più apprezzabile la rugosità, ottenuta grazie alla trafilatura al bronzo, necessaria ad assorbire ogni tipo di sugo poiché più porosa e capace di catturare condimenti e sapori.

Nel frattempo in una padella piuttosto capiente versate il sugo pronto alla pescatora dell’azienda Campisi addolcito dalla presenza dei pomodorini di pachino e, appena gli spaghetti sono al dente scolateli e versateli in padella avendo cura di mantenere qualche mestolo di acqua di cottura per ottenere una mantecatura naturalmente cremosa e servite caldo.

Per accompagnare degnamente questo piatto al “sapore di mare” scegliete un calice di vino rosato di Nero d’Avola Erato Tenute Vendicari che riuscirà a tenere testa ad un primo piatto dal sapore deciso grazie alla sua spiccata ed elegante sapidità e freschezza.