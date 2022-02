Un cibo fatto di coccole per una cena romantica

La fonduta di cioccolato con fragole è un dolce semplice e gustoso da preparare per una cena romantica la sera di San Valentino. E’ il dessert ideale per coccolare il vostro partner alla fine di una romantica cenetta per due a lume di candela. Gli ingredienti sono tutti complici dell’eros. Il cioccolato fuso è un afrodisiaco per eccellenza. Perfetto l’abbinamento con le fragole, fresche e dolci ma dal gusto leggermente acidulo.

Gli ingredienti della fonduta di cioccolato con fragole

Cioccolato fondente 200 g

Panna fresca liquida 150 ml

Brandy 2 cucchiai

Fragole 14

La ricetta della fonduta di cioccolato con fragole

Per preparare la fonduta al cioccolato con fragole, iniziate con lo sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Versatelo in una bastardella posta in un tegame riempito per metà con l’acqua. Accendete il fuoco medio e unite al cioccolato la panna già calda a filo.

Mescolate con una palettina di legno per mescolare gli ingredienti e sciogliere completamente il cioccolato. Quando il composto sarà uniforme, potete aggiungere il brandy, oppure un altro liquore a vostro gusto, mescolate e proseguite ancora qualche minuto la cottura a fuoco bassissimo: dovrete ottenere un composto vellutato.

Una volta pronto, spegnete il fuoco e trasferite il cioccolato fuso nell’apposito contenitore con il fornelletto sottostante per tenere tutto in caldo. Lavate e ed asciugate le fragole e, senza togliere il picciolo, ponetele in un piattino. Per gustare la fonduta potete prendete le fragole tra le dita ed intingerle direttamente nel cioccolato, oppure utilizzare le apposite forchettine in acciaio che di solito vengono vendute assieme al set per fonduta.