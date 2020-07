facile e gustosa per un pranzo al mare

La fregola è un tipo di pasta di semola prodotta in Sardegna, di cui esistono diverse dimensioni, caratterizzata dalla irregolarità dei “grani” dovuta al fatto che si ottiene dall’arrotolamento della semola all’interno di un grosso catino di coccio come avviene in Sicilia per il cous cous, protagonista del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo.

Si presenta sotto forma di palline il cui diametro varia fra i due ed i sei millimetri. I “chicchi” così ottenuti vengono poi tostati in forno in modo da ottenere una consistenza croccante in grado di mantenersi integra all’interno di brodi e zuppe cui questo formato di pasta è generalmente destinato.

Normalmente, infatti, la fregola si accompagna perfettamente a preparazioni brodose, come la pasta con i tenerumi, soprattutto a base di pesce, in cui il gusto del condimento ben si presta ad un formato di pasta piccolo che, facilmente, si intride di sapore senza perdere, tuttavia, la gradevole fragranza e la piacevole consistenza. Una preparazione tipica della fregola è quella realizzata con il sugo di pomodoro e le arselle, frutti di mare dalla forma piatta e allungata, ovale, e la colorazione biancastra, più noti con il nome di telline.

Dal momento che siamo in estate, noi, invece, ve la proponiamo in una versione insolita, fresca e gustosa, ottima da portare al mare, all'interno della borsa frigo, che potrete facilmente consumare. Si tratta della fregola all'insalata che potrete arricchire di gusto con pomodori secchi siciliani, olive verdi, capperi sotto sale e, per chi volesse sentire il sapore del mare, può aggiungere tonno. I vegetariani (e non solo), invece, potranno aggiungere dadini di primo sale con pistacchio.

Fregola all’insalata

Ingredienti per 4 persone

350 gr di fregola sarda

2 pomodori da insalata

1 cetriolo

olio extravergine d’oliva

basilico in foglie

sale e pepe q.b.

Capperi e olive

Tagliate i pomodori e il cetriolo in piccoli pezzi e conditeli con olio, sale e pepe, olive e capperi. Bollite la fregola in acqua salata, scolatela e lasciatela raffreddare. A questo punto unitela al condimento insieme alle foglie di basilico. Chiudetela in un contenitore ermetico e fatela riposare in frigo. Sarà un ottima da portare al mare.