Unisce le tradizioni dell'Atlantico con quelle del Mediterraneo

Il baccalà non è un alimento tipico dell’alimentazione mediterranea. Di solito lo preferiamo fritto a bastoncino e tendiamo a evitarlo. Ma con qualche tocco della sapienza culinaria mediterranea e siciliana, anche il baccalà può diventare una preparazione ghiotta. Questa ricetta prevede una parte della preparazione con la tecnica dell’olio cottura. Ecco come fare.

Gli ingredienti per la ghiotta di baccalà

4 tranci di baccalà dissalato di g. 100 cadauno

100 gr. pomodorini pachino o meglio datterino.

60 gr. olive verdi nocellara del Belice.

100 gr di patate

50 ml latte intero.

20 foglie basilico

sale

olio di oliva extravergine.

2 dl. olio extravergine di biancolilla ”per olio cottura”

1 cucchiaio di erbe tritate ( menta, maggiorana)

Come preparare la ghiotta di baccalà

Dissalate il baccalà bene in acqua fredda, condite con olio e poche erbette ( menta, maggiorana) e cuocete a 60C in olio extravergine per 10 minuti. Dissalate i capperi, pulite le olive e fate un battuto grossolano, condite con basilico,pomodorini Pachino confit e poco olio e scaldate in forno per 5 minuti

Tagliate la patata e mettetela a cuocere con il latte, poca acqua, sale e pepe per 15 min. frullate e rendete il composto omogeneo.

Servite con una base di crema di patate, il baccalà sopra, i capperi le olive ed i pomodorini.

decorate con delle foglie di basilico e menta e una pennellata di nero di seppia.

Tagliate i pomodori a meta’ condite con sale (5 gr.), zucchero al velo (5 gr.) basilico, aglio e buccia di arance e cuocete a 80° C per 60 minuti circa.