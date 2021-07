Una ricetta della cucina belga

Waterzooi, la zuppa di pesce amata in Belgio

In attesa del match di calcio andiamo alla scoperta della cucina belga

La zuppa può essere preparata con pesce o pollo

Per legare la pietanza si prepara una salsa a base di panna e succo di limone

Si chiama Waterzooi ed è la zuppa di pesce preferita in Belgio. In attesa di Italia-Belgio, il match degli Europeo di calcio, che vedrà di fronte la nostra nazionale contro i “Diavoli rossi”, andiamo alla scoperta della cucina di quella nazione. Un rito un po’ scaramantico per esorcizzare il timore di avversari così quotati. Il Belgio, infatti, è al comando del ranking Fifa.

Il waterzooi è di origini olandesi. Quella parola significa “acqua che bolle”. Si può preparare con pesce o pollo come ingrediente principale. Tutte le versioni hanno in comune il tipo di preparazione: verdure rosolate nel burro e l’aggiunta di un miscuglio di panna e tuorli per legare il fondo di cottura. Quello che Bruno Barbieri definirebbe un “mappazzone”.

Ecco gli ingredienti per il Waterzooi di pesce

Nasello 300 g

Cozze 500 g

Cipolle 2

Porri 3

Sedano 1

Burro 80 g

panna 80 gr

Farina 1-2 cucchiai

Limone 1/2

Prezzemolo q.b.

La ricetta del Waterzooi

Tagliare il pesce a pezzi. Mettete da parte teste e lische in una pentola. I resti del pesce vanno ricoperti d’acqua, con i gambi del prezzemolo e del pepe. Servirà a preparare un fumetto. La cottura del fumetto deve avvenire a bollore appena accennato per trenta minuti. A cottura ultimata, filtrare e mettere da parte il fumetto. Lavare accuratamente le cozze e disporle in una casseruola, a fiamma vivace. Quando sono aperte, toglierle dal guscio e riservare meta del sugo per il fumetto. In una cocotte far fondere il burro e aggiungere cipolla, porri, sedano e carote finemente tagliati. Deporre i pezzi di pesce e bagnare con il fumetto. Lasciar cuocere a fuoco basso, con un coperchio per un’ora. Diluire, nel brodo di cottura, la panna, il mezzo limone e una noce di burro. Per ottenere la giusta densità, stemperare la farina necessaria nel vino bianco. Questa salsa deve essere incorporata, nella cocotte, ai tronchi di pesce e alle verdure. Per ultimo, unite le cozze cotte e sgusciate alla zuppa.