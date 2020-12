Lo chef gourmet palermitano premiato da "Porta a Porta"

Gigi Mangia, chef Gourmet palermitano è nella lista dei ristoranti imperdibili di “Porta a Porta”

Il ristorante è stato premiato dal sondaggio realizzato per la trasmissione di Bruno Vespa

Nei mesi di lockdown, Mangia ha raccontato le sofferenze dei ristoratori italiani

Gigi Mangia è Imperdibile. Il ristorante di Gigi Mangia, uno dei più noti chef gourmet della nostra città, è finito nella classifica dei ristoranti “imperdibili” di tutta Itala. La classifica è stilata dai sondaggisti di Porta a Porta, lo storico format tv di approfondimento politico condotto da Bruno Vespa, il numero uno dei giornalisti italiani.

Gigi Mangia si è classificato al terzo posto in tutta Italia.

Un riconoscimento meritato per Gigi Mangia. Dal cuore del salotto buono di Palermo, lo chef ha raccontato il dramma della ristorazione nell’epoca del Covid 2019 senza mai alzare il tono, in modo intelligente e preciso

Il ristorante di Gigi Mangia è un piccolo scrigno di eccellenza gastronomica nel salotto buono di Palermo, la via Principe di Belmonte. Da sempre, Mangia coltiva la sua passione per la cucina con ricerche approfondite e una capacità unica di scovare il meglio dell’agroalimentare siciliano. E va anche ricordato che negli anni Mangia è stato promotore di iniziative solidale. Ai tempi del terremoto di Amatrice, inventò l’Arancitriana, una raccolta fondi per la città colpita dal terremoto.

Costretto ad abbassare la saracinesca durante il lockdown, Gigi Mangia è ripartito entrando anche in modalità “asporto”. Una rivoluzione che Gigi chiama “una nuova storia della ristorazione”.