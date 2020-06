il comune non concede gli spazi esterni a gigi mangia

Continua il “braccio di ferro” tra Gianluigi Mangia, Gigi per i (tanti) amici, patròn dell’omonimo ristorante palermitano, antesignano della cucina di qualità e sinonimo di tradizione siciliana legata alle eccellenze del territorio, e il Comune di Palermo dove sembra si siano arenate le pratiche relative alla concessione dello spazio esterno, fondamentale per la ripresa dell’attività dopo il lockdown nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dall’ultimo DPCM.

Il noto locale, in via Belmonte, di proprietà del cuoco e ristoratore palermitano si trova in una strada pedonalizzata nel centro città, piccolo e caratteristico, che ha dovuto ridurre sensibilmente i posti fruibili al momento della riapertura.

Dopo il nostro articolo del 18/06/2020 ,più volte ripreso da diverse testate locali e nazionali, in cui abbiamo dato voce alla richiesta di aiuto di un uomo, prima ancora che ristoratore ed imprenditore, che con l’abnegazione al proprio lavoro ha contribuito a far conoscere Palermo a livello internazionale come capoluogo siciliano del gusto oltre che città d’arte e di cultura, oggi è arrivata la brutta notizia che “gli spazi esterni non possono essere concessi ” poichè sono di pertinenza del locale accanto – stiamo parlando di Spinnato- la cui richiesta sembra essere arrivata al Comune antecedentemente a quella di Mangia, sebbene pare si sia trattato di un disguido burocratico non imputabile al ristoratore.