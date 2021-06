Non fu voto di scambio, si sgonfia l’inchiesta ‘Voto Connection’, 69 prosciolti su 87 indagati fra cui Cordaro, Pagano, Caputo

Non ci fu voto di scambio per l’assessore Toto Cordaro, il deputato della Lega Alessandro Pagano, per i fratelli Caputo e tanti altri. Per Mario Caputo resta solo un capo di imputazione secondario come anche per il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta

..