piatto tipico dell’estate palermitana

Ci sono termini dialettali intraducibili o, comunque, difficili da comprendere per chi proviene da una cultura diversa da quella in cui sono nati come, ad esempio, l’aggettivo “vastaso”che si associa ad una pietanza tipica dell’estate palermitana come la parmigiana, la caponata e la pasta con i tenerumi, solo per citarne alcuni.

Si tratta di un piatto che rappresenta in pieno l’estate palermitana mutuandone tutti i profumi e i colori. L’insalata “vastasa” è un piccolo peccato di gola che, anticamente, poteva essere considerato tutto fuorchè antipasto. Perchè patate, pomodoro, olive e cipolle, gli ingredienti con cui viene realizzata, rappresentano un insieme che può, a tutti gli effetti, essere considerato come piatto unico. Da qui l’appellativo di “vastasa” per intendere una pietanza che potrebbe essere considerata poco “educata”, o piuttosto “portante” ovvero piatto unico.

Per comprendere in pieno il termine “vastaso” bisogna tornare al 1700, epoca in cui, a Palermo, le strade erano dissestate e, spesso, maleodoranti a causa dell’assenza della rete fognaria. Per non sporcarsi, i nobili palermitani si faceva trasportare lungo le vie del capoluogo siciliano dai cosiddetti “vastasi”, ovvero coloro che reggevano le portantine dette anche “sedie volanti” da cui mutua il nome la “Via delle Sedie Volanti” ancora esistente nel centro storico dalle parti dell’attuale Piazza Monte di Pietà.

Il termine “vastaso” ha origine greca e significa “colui che porta” intendendo con questo termine anche la trave più grossa che reggeva il tetto (architrave) e sulla quale scaricavano tutte le altre assi di legno che lo formavano. Spesso, fino a metà del secolo scorso, qualche padre, riferendosi al figlio maschio maggiore o al più legato alla famiglia definendolo “u vastaso ra me casa”, volendo indicare con questo appellativo un valido aiuto a reggerne il peso.

Nel tempo assunse anche altri usi, spregevoli come per indicare una persona volgare, maleducata, sboccata, che si esprimeva con abbondante uso di parolacce probabilmente perché i portantini erano spesso la parte peggiore della plebe, non avvezza alle buone maniere, né alla pulizia, né a modi signorili. In seguito, divenne anche il termine con il quale venivano chiamati gli scaricatori di porto, con riferimento alla loro forza, da cui la definizione: “parla o si comporta come uno scaricatore di porto”, quindi, come un “vastaso” o ancor peggio come “un vastasunazzu”.

Tornando alla nostra insalata,il suo aspetto più intrigante e caratteristico è rappresentato dall’insieme dei suoi ingredienti tra cui spiccano le patate che, secondo una usanza palermitana, si acquistano dal fruttivendolo già bollite o meglio “vugghiute” a cui si aggiunge cipolla infornata (precedentemente sbucciata ed affettata grossolanamente), pomodori rossi tagliati a spicchi, fagiolini anch’essi “vugghiuti”, olive verdi e nere, olio extravergine d’oliva (abbondante), aceto, sale e pepe. È un piatto squisito e velocissimo da preparare, adatto, quindi, a sfamare ospiti inattesi.

Insalata “vastasa”

Ingredienti

fagiolini

patate bollite

pomodori freschi

pomodori secchi

cipolla

olive verdi

olive nere

olio extravergine di oliva (piccante)

Fate bollire le patate e i fagiolini in abbondante acqua salata e scolateli leggermente ” al dente”. Unite le cipolle (al forno o in agrodolce) . Quindi le olive, i pomodori freschi e secchi e condite con olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b. Sarà un ottimo contorno ma anche piatto unico.