Chapaghetti per cena. Il consiglio del film Parasite

Jjapaguri a cena. La proposta creativa di oggi è una dedica al film sudcoreano Parasite, vincitore di quattro premi Oscar. Ma di cosa si tratta? Jjapaguri è una zuppa a base di un mix di noodles – gli spaghetti precotti orientali – servita tiepida con brodo e alghe.

Per lo Jjapaguri si utilizzano due tipi di noodles: gli chapaghetti e i neoguri. Chapaghetti è un termine che urla vendetta. Per le orecchie degli amanti della cucina italiana, prima ancora che per il palato. Si tratta di una chiara emulazione, per far sembrare spaghetti, quelli che spaghetti non sono.

Eppure, alla fine, la ricetta degli Jjapaguri è una sfida interessante per conoscere i sapori e le consistenze della cucina sudcoreana.

Ecco gli ingredienti per un replica perfetta della pietanza resa nota da Parasite: 1 confezione di Chapaghetti, 1 confezione di Neoguri, 1 filetto di manzo da circa 250 gr, 1 cucchiaio di salsa di soia, 1 cucchiaio di olio di sesamo, 1 cucchiaio di aceto (preferibilmente di riso),1 cucchiaio di zucchero di canna, 1 cipolla lunga.

Per la preparazione, bisogna tenere presente che in questo caso avremo a che fare con molti ingredienti precotti.

Per prima cosa tagliate il filetto a cubetti, e mettetelo a marinare nel composto realizzato con la salsa di soia, l’olio di sesamo, l’aceto, lo zucchero e la cipolla lunga. Coprite e mettete in frigo per almeno un’ora. Rimuovete dalla confezione entrambi i noodles, e mettete a bollire un litro d’acqua.

Una volta che l’acqua avrà raggiunto l’ebollizione, aggiungete i Chapagetti e i Neoguri insieme alle scaglie essiccate dei due pacchetti di verdure all’interno di entrambe le confezioni. Lasciate cuocere per 3-4 minuti mescolando di tanto in tanto. Prima di scolare l’acqua rimuovetene circa sei cucchiai da cucina e tenetela da parte, servirà per creare la salsa. Scolate i noodles e passate alla carne. Prendete i cubetti di filetto e ripassateli in padella con un filo d’olio di semi, girandoli di modo che cuociano da tutte le parti. Una volta raggiunta la cottura ideale unite la carne ai noodles, insieme ai pacchetti di powder soup e olio dei Chapaghetti, e 2/3 di quello della powder soup dei Neoguri. Mescolate bene e servite caldo.