La ricetta portafortuna

Un po’ per scaramanzia, un po’ per il piacere di questi sapori, al cenone di Capodanno non deve mai mancare il cotechino con le lenticchie. E’ di buon augurio per un anno prospero e felice.

Il cotechino ha una storia antica. Nasce come piatto povero dei contadini emiliani, il cotechino veniva preparato dai “lardaroli” e dai “salsicciari”, sin dal quindicesimo secolo. Già a quei tempi quel salume di recupero veniva abbinato alla zuppa di legumi. Il cotechino viene citato anche dal padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi che, nella sua immensa opera, “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, parla del famoso “cotechino fasciato”.

Gli ingredienti per lenticchie e cotechino

Cotechino precotto 300 g

Lenticchie secche 300 g

Sedano 1 costa

Carote medie 1

Cipolle bianche 1

Olio extravergine d’oliva 35 g

Alloro 3 foglie

Rosmarino 2 rametti

Brodo vegetale 500 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Le regole per le lenticchie di Capodanno

Per realizzare il cotechino con le lenticchie per prima cosa ponete in ammollo le lenticchie in acqua fredda per 2 ore. Trascorso questo tempo scolatele e sciacquatele sotto l’acqua corrente. Nel frattempo cuocete il cotechino seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, nel nostro caso andava immerso in acqua fredda e fatto cuocere per circa 20 minuti dal momento dell’ebollizione. Ora occupatevi del soffritto: pelate le carote e riducetele a un trito tagliandole prima striscioline e poi a cubetti. Fate lo stesso con il sedano, poi mondate e tritate anche la cipolla.

In un tegame versate l’olio di oliva e scaldatelo. Aggiungete le verdure tritate e soffriggete per un paio di minuti. Dopodiché versate le lenticchie precedentemente ammollate, pepate, salate e aromatizzate con i rametti di rosmarino e foglie alloro legati insieme con lo spago, in questo modo riuscirete a togliere le erbe più facilmente a cottura ultimata. Coprite le lenticchie con il brodo vegetale caldo e cuocete per 20 minuti o più in base alla consistenza che desiderate, aggiungendo brodo se necessario.

A fine cottura eliminate il mazzetto di aromi e tenete in caldo le lenticchie cotte . Intanto il cotechino sarà giunto a cottura, scolatelo, scartatelo e trasferitelo su un tagliere facendo attenzione a non scottarvi. Spellatelo e tagliatelo a fette. Servite il piatto di cotechino con le lenticchie ben caldo.