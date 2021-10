Conduce ogni domenica "L'ingrediente perfetto"

Maria Grazia Cucinotta conduce in tv “L’ingrediente perfetto”

Cucinotta debutta a La7 come conduttrice in un un cooking show

Cucina internazionale nel programma ma tanta attenzione ai sapori siciliani

Nella puntata del 10 ottobre ecco la Cassata siciliana

L’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta conduce l’edizione 2021/22 del cooking show di La7, “L’ingrediente perfetto”. Non è la prima volta che la star siciliana si cimenta ai fornelli. Più d’una volta l’attrice è stata ospite di trasmissioni televisive, mostrando delle ottime doti culinarie. Adesso fa un salto, diventando conduttrice di uno dei programmi più seguiti tra i cooking show.

“L’ingrediente Perfetto”, è un programma settimanale di cucina cha va in onda tutte le domeniche su La7 alle 11:00. Maria Grazia Cucinotta prende il posto di Roberta Capua, passata a Rai1. Volto noto del piccolo e del grande schermo, Maria Grazia Cucinotta ha raggiunto la fama a livello mondiale per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film “Il postino“.

Cucinotta, “a La7 presento una cucina internazionale”

“Visto che ho sempre viaggiato moltissimo non mi limiterò a piatti e ingredienti italiani ma andrò alla scoperta delle specialità di tutto il mondo”, ha spiegato l’attrice, spiegando quale sarà la sua filosofia nel condurre il programma. Il canovaccio del programma generalmente resta invariato: al centro di ogni puntata ci saranno ricette che hanno come base un ingrediente perfetto. Per Maria Grazia Cucinotta, si tratta di un vero e proprio debutto alla conduzione.

“La cucina è una passione che ho sin da bambina perché me l’ha trasmessa mia madre. E per me cucinare è una forma d’arte”, ha detto l’attrice originaria della provincia di Messina. Ingredienti perfetti per Maria Grazia Cucinotta, quindi, per una panoramica della cucina internazionale. Ma i sapori della Sicilia saranno sicuramente tra i protagonisti. Nelle prima puntate del cooking show, la Cucinotta ha presentato delle ricette della nostra regione. dalle “bracioline alla messinese” al pane cunzato. Nella puntata mandata in onda domenica 10 ottobre, la Cucinotta ha avuto come ospite il maestro pasticciere Giovanni Cappello, per proporre al pubblico la regina dei dolci siciliani: la cassata.

Ecco gli ingredienti per la cassata siciliana artigianale

1.5 kg di ricotta di pecora,

500 gr di zucchero a velo,

100 gr di gocce di cioccolato,

un pizzico di cannella,

frutta candita,

ghiaccia reale per la guarnizione

Pan di Spagna

La preparazione della cassata siciliana

Per preparare la cassata a casa, prima di tutto vi dovete munire del tradizionale stampo per dare la forma al dolce. Il primo passo, poi, sarà foderare il fondo dello stampo con pellicola trasparente, così da poterla sformare facilmente. Riducete il pan di Spagna a fettine sottili con cui realizzerete il fondo della teglia. Farcite con crema di ricotta ottenuta mischiando 1 kg di ricotta di pecora setacciata, 400 gr. di zucchero a velo, 100 gr. di gocce di cioccolato pure e un pizzico di cannella in polvere. Rimescolate dolcemente e fate riposare per circa 15 minuti.

Con l’aiuto di una spatola riempite la forma di ricotta e livellate con una spatola. Coprite con un disco di pan di Spagna e mettete in frigo per un paio di ore. Ponete sulla cassata un disco di cartone di diametro maggiore e capovolgetela. Sollevate la forma e togliete la pellicola trasparente. A questo punto avrete la cassata nuda. Adesso va decorata con la glassa di zucchero e con la frutta candita.