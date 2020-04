un rimedio naturale per combattere tosse e influenza

A tutti sarà capitato di avere mal di gola e subito dopo aver ingerito un cucchiaino di miele sentire un immediato beneficio. Ciò si spiega perché il miele possiede, tra le altre proprietà, quelle antisettiche che hanno la capacità di limitare e contrastare lo sviluppo di diversi tipi di batteri coinvolti ad esempio nelle infezioni respiratorie.

Questo avviene grazie alle proprietà antinfiammatorie e calmanti della tosse e i sintomi del raffreddore offrendo benefici e sollievo soprattutto durante la notte. Il segreto risiede proprio nella sua dolcezza dal momento che il suo potere lenitivo deriva dal fatto che le sostanze dolci inducono naturalmente la salivazione, causando le secrezioni del muco e l’effetto sedativo ed emolliente sul cavo orofaringeo. Non a caso il miele è citato anche dall’Organizzazione mondiale della sanità, proprio come rimedio naturale per tosse, mal di gola e raffreddore, già in tempi non sospetti, ovvero prima dell’emergenza sanitaria globale attuale.

Grazie alla ricchezza floristica l’Italia si distingue dal resto del mondo e d’Europa nella produzione di miele poiché da Nord a Sud della penisola esistono circa 25 varietà pregiate e tipiche le cui differenze sono spiccate e ben riconoscibili, proprio come avviene per i vini, soprattutto da degustatori esperti che ne riconoscono le caratteristiche e ne distinguono gli impieghi.

In Sicilia l’ape nera sicula è la preziosa specie autoctona a rischio d’estinzione per proteggere la quale gli apicoltori siciliani si battono contro l’uso di pesticidi e inquinanti che minacciano la salute delle api e dell’intero ecosistema. Il tipo e la quantità di trattamenti effettuati, la filiera produttiva, l’integrazione con i cicli naturali rappresentano i requisiti che caratterizzano le aziende a bassissimo impatto ambientale.

I requisiti necessari per ottenere un miele di qualità sono dati dalla concomitanza di più fattori quali giornate di sole, fioritura e presenza di una corposa “famiglia” di api, dalla cui laboriosità dipende la quantità di nettare raccolto e, la conseguente, produzione mellifera. L’estrazione mediante tecniche artigianali, inoltre, consente al miele di mantenere le proprietà naturali e l’assoluta integrità. Per questo motivo tra i requisiti di qualità che fanno la differenza, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, l’estrazione dei mieli è bene che avvenga solo dalla centrifugazione dei favi senza l’uso di processi termici e di pastorizzazione che ne altererebbero le proprietà naturali.

Non è un caso, dunque, che molte aziende organizzino corsi sull’allevamento delle api, sulla produzione di mieli, pappa reale, propoli, polline e attività didattiche con diversi gradi di specializzazione e di approfondimento per scuole di vario livello, attenti a valorizzare la corretta alimentazione.

Infatti il miele rappresenta un alimento ricco di proprietà in grado di fornire circa 30o calorie ogni 100 grammi, insieme a minerali, vitamine, antiossidanti, enzimi, che ne esaltano la qualità. Sebbene sia ricco di glucosio e fruttosio il miele viene annoverato tra gli alimenti più benefici. Per questo motivo, oltre a rappresentare uno dei migliori dolcificanti di bevande calde e fredde, può essere considerato un alimento da inserire nella dieta quotidiana, abbinato a pane, fette biscottate, biscotti secchi, yogurt, cereali.

Oltre alle già citate proprietà antisettiche ed antinfiammatorie, il miele contiene potassio, calcio, fosforo, magnesio, zolfo, sodio, ferro e rame. Vitamine A, C e del gruppo B e sostanze antiossidanti come carotenoidi, flavonoidi, antociani e xantofille. Infine, fra le altre componenti naturali presenti nel miele, sono da ricordare gli acidi organici per la loro azione antibatterica e antimicotica. In sintesi, il miele contiene un bagaglio di molecole e antiossidanti paragonabili a quelle di frutta, verdura, olio extravergine di oliva e vino.

Infine, l’applicazione del miele, per la sua capacità adesiva sulla pelle, permette l’impiego, in aree ristrette, di Fiori di Bach, derivati delle gemme vegetali (gemmoterapia) e di alcuni Oli Essenziali, impedendone l’aggressività nell’uso diretto sulla pelle stessa, sempre poco consigliabile. Ciò rende il miele anche un amico della bellezza, oltre che della salute.

