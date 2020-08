AL VIA IN SICILIA CALICI DI STELLE 2020

Anche in Sicilia al via Calici di Stelle, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti promosso dal Movimento del Turismo del Vino e dall’Associazione Nazionale Città del Vino.

Le cantine del Movimento Turismo del Vino Sicilia accoglieranno i winelovers proponendo, attraverso il binomio stelle e vino, numerose iniziative, all’insegna della musica, della natura e del buon cibo, il tutto in piena sicurezza. Si tratta del primo grande evento dedicato al turismo enologico dallo scoppio della pandemia. Dunque la manifestazione si svolgerà garantendo la massima sicurezza, nel rispetto della salute dei partecipanti: dal controllo della temperatura agli ingressi contingentati fino alla consegna personale dei bicchieri.

“Un Calici di Stelle diverso, ma non per questo meno ricco di esperienze ed emozioni – afferma Stefania Busà, presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia – È sempre un’occasione per animare il territorio accogliendo i turisti e gli appassionati del vino, valorizzando i prodotti tipici e le bellezze dell’Isola. Ogni evento è stato organizzato tenendo conto di tutte le misure di prevenzione e nel rispetto delle norme vigenti”.

L’edizione 2020 è stata dedicata alla ripartenza. “E quindi uscimmo a riveder le stelle” è il tema scelto, una citazione della Divina Commedia che vuole essere un invito al risveglio e alla forza per rimettersi in moto. Spazio allora, fino al 16 agosto, a cene sotto le stelle, serate di musica, osservazione del cielo, visite in vigna, masterclass, attività in cantina e tra i filari.

Ogni cantina associata a Movimento Turismo del Vino Sicilia che ha aderito a Calice di Stelle ha presentato un programma personalizzato, che può essere visionato nei rispettivi canali social.

La serata clou dell’iniziativa è la Notte di San Lorenzo. Stelle cadenti, desideri e vino: gli enoappassionati saranno i protagonisti del brindisi più atteso dell’estate.

Vino e offerta culturale, insieme alla magia dei territori sotto le stelle, sono l’abbinamento vincente della manifestazione, in una formula che unisce la filosofia del buon bere a eventi, spettacoli, design e arte.

QUESTO L’ELENCO CANTINE DEL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO SICILIA – CALICI DI STELLE 2020

ABBAZIA SANTA ANASTASIA

BAGLIO DI PIANETTO

CANTINE FLORIO

CANTINE GULINO

CANTINE NICOSIA

DONNAFUGATA

DUCA DI SALAPARUTA

FEUDI DEL PISCIOTTO

GIGLIOTTO TENUTE

MALTESE

Per aggiornamenti http://www.movimentoturismovino.it/risultati.php?reg=SIC&evento=flag_calici_di_stelle