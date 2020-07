la serata si svolgerà il prossimo giovedì 23 luglio

Dopo il successo della prima edizione, svoltasi lo scorso luglio 2019, Dario D’Angelo, chef e patròn del ristorante e sala eventi “Nuove Colonne” a Bagheria (PA) è pronto a fare il bis. La struttura bagherese sarà, infatti, nuovamente, palcoscenico de “La Notte degli Chef”, la manifestazione all’insegna dell’enogastronomia siciliana che ospiterà la serata il prossimo giovedi 23 luglio.

Si tratta di un evento enogastronomico, dedicato alle eccellenze siciliane aperto a chef, ristoranti, aziende e cantine locali allo scopo di dare risalto sia al cibo tradizionale che a quello innovativo, ai vini e ai prodotti del territorio che hanno come filo conduttore il made in Sicily ma anche agli attori, che lavorano, mai come in questo momento storico, tra mille difficoltà per valorizzare il territorio siciliano.

<<Dopo il successo dell’anno scorso, nonostante il periodo difficile da cui tutti proveniamo o, forse, proprio per questo, organizzare la seconda edizione de “La Notte degli Chef” mi è sembrato il miglior modo per ripartire dopo l’emergenza sanitaria globale soprattutto perchè la manifestazione conferma il suo scopo benefico dal momento che la somma raccolta durante la serata, tra donazioni delle aziende e del pubblico, verrà devoluta all ’UNICEF Italia –racconta il patròn Dario d’Angelo– . L’edizione 2020 si svolgerà nel pieno rispetto delle norme igieniche e di distanziamento previste dall’ultimo DPCM consentendo a tutti ì presenti di godere di cucina di qualità, eccellenze enogastronomiche siciliane ed essere, al contempo, utili ad una buona e nobile causa, in totale relax e sicurezza>>.

Come per la scorsa edizione, filo conduttore della manifestazione sarà il buono nella sua accezione più ampia dal momento che la somma raccolta in base ad una donazione volontaria da parte delle aziende presenti e del pubblico, che avrà modo di offrire il proprio contributo partecipando ad un’asta di beneficenza che si svolgerà nel corso della serata, verrà devoluta all’UNICEF Italia.

Tra le novità di questa seconda edizione vi sarà la presenza di nuovi chef, non solo siciliani, di ristoranti, operatori del settore e cantine, accomunati dall’uso di materie prime siciliane a cui verranno accostate le ultime tendenze del beverage. Inoltre, quest’anno, la manifestazione sarà completamente in diretta social, con interviste agli chef e tante curiosità.La manifestazione si svolgerà all’interno della struttura delle

“Nuove Colonne” nella cui zona esterna verranno dislocate le “ isole del gusto” tenendo conto delle norme di sicurezza previste nell’ultimo DPCM.

La prima parte della serata avrà inizio alle 20.00 e fino alle 20.30 sarà dedicata al Liquid Intelligence e al Food Pairing con la partecipazione del Global Bartender Gianfranco Sciacca che delizierà ì presenti con un’insolita esperienza di Mixology.

Dalle 20.30 inizierà l’assaggio dei piatti, dei vini e dei prodotti del territorio.

Dalle 23.00 nell’ampia terrazza al piano superiore verranno serviti i dessert e i sigari.

La partecipazione alla serata sarà possibile esclusivamente su prenotazione alla mail nuovecolonne@gmail.com o telefonando o mandando un messaggio whatsapp al 3664164902 e prevede un ticket di ingresso del costo di 35 euro che comprende la degustazione di tutti i piatti preparati dagli chef e un calice di vino per cantina grazie ad un carnet di degustazioni che verrà fornito all’ingresso. Il calice sarà consegnato con pagamento di cauzione di 5 euro insieme al portacalice da restituire a fine serata. Di seguito l’elenco delle pietanze preparate dagli chef e delle cantine e aziende partecipanti.

Dario D’Angelo ed Antonino Gagliano Resident chef “Nuove Colonne” Bagheria

Macco di fave alle mandorle con Calamari, gamberetti e vongole alla marinara, yogurt greco alle ortiche e cialda di pane di tumminia

Salvatore Cucinotta Maestro Pizzaiolo “Nuove Colonne” Bagheria

Impasto di grani antichi siciliani con fiordilatte di Belmonte, tenerumi, cozze nostrane, menta e limone.

Massimo Scirè Chef “Anni 20”

Caponata di polpo con stracciatella ai tenerumi e cialda di pane

Nicola Macchiarella Chef “Ristorante L’Ulivo” Trabia

Bocconcino gourmet alla cipolla rossa di Tropea, burger di polpo e patate e mayo di peperone rosso

Antonio Militello Chef “Ristoris”

Raviolini di carciofi con gambero rosso di Mazara in due consistenze e granella di mandorla tostata fornito da In Pasta di Giuseppe Muscarella

Fabio Potenzano Chef Patron “Tutti a Tavola” Bagheria

Crocchetta di Baccalà mantecata al profumo di limone verdello e maionese al nero di seppia

Franco Fiore Maestro pizzaiolo Palantica

Impasto di grani moderni siciliani Olenzia, crema di limone verdello al profumo di menta, miele d’acacia e caciocavallo in scaglie ragusano

In degustazione vi saranno, inoltre: lo sfincione bianco bagherese pluripremiato di Gianpiero Pecoraro “Antico Forno Don Pietro” di Bagheria; l’involtino di salmone su stracciatella ai pistacchi di Bartolo Taormina “Prontomarr” Santa Flavia; i sorbetti artigianali di Alberto Vitale “Il Gelato Artigianale di Nonno Nino” ; le ricottine di Mozzasicula Belmonte Mezzagno; i prodotti di Miele Meli di Claudio Meli Trabia; Zì Caffè e le cassatelle di Agira pistacchio e ricotta del Bar “Siciliani” Bagheria e ì tartufi di gelato artigianale di Pizzo Calabro de “Il Tartufo di Pizzo” di Daniele Cannavino.

I vini in degustazione saranno delle cantine Tenute Rosselli , Di Legami, Coppola 1971, Alessandro di Camporeale, Zisola e Pellegrino. Sarà possibile, inoltre, degustare la Birra Bruno Ribadi e gli Amari Siciliani.

Durante il corso della serata verranno distribuiti alcuni gadget realizzati da Promotekno e ì sigari di tabacco siciliano di Federico Marino.