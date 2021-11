Presentato a Casa Minutella

Il panettone siciliano di Filippo La Mantia

A base di cous cous dolce

Pa’ncucciato nasce dalla collaborazione tra lo chef ed Elenka

Quando a Filippo La Mantia, “oste e cuoco” palermitano, scatta la scintilla creativa, il risultato è sempre eccezionale. Per questo Natale, lo chef palermitano ha inventato il Pa’ncucciato. E’ un panettone artigianale. Ma è anche qualcosa di più, perchè quel manicaretto è unico nella sua concezione. E’ il racconto di Palermo e della Sicilia traslato in modalità panettone. Pa’ncucciato è stato presentato in anteprima ieri a Casa Minutella, ma il suo battesimo avverrà a metà dicembre, in una kermesse al Grand Hotel delle Palme di Palermo.

Pa’ncucciato, il racconto delle eccellenze siciliane

Il tocco creativo è nella scelta della materia prima: il cous cous, che diventa dolce grazie ad un procedimento ideato proprio da Filippo La Mantia. “Ho ricevuto un sacco di messaggi – ha raccontato lo chef a Casa Minutella – e in tanti hanno voluto scherzarci sopra. Perchè tutti pensano che il cous cous sia soltanto un cibo salato. Non è così, tanti chef stellati, ormai da anni preparano il cous cous nella sua versione dolce”.

Il sapore di pa’ncucciato è unico grazie all’uvetta di Pantelleria, a una selezione di primissima scelta di frutta candita e al giusto dosaggio di sciroppi di arancia e limone biologici. Sono questi ingredienti a fare del Pa’ncucciato un’autentica espressione del territorio siciliano. La lenta lievitazione artigianale dona all’impasto sofficità, leggerezza e alta digeribilità. Sulla glassa croccante un dattero farcito di marzapane evoca l’ideale abbraccio tra l’Africa e la Sicilia, rispettivamente punto di partenza e di arrivo del Cous cous nel suo viaggio millenario. Ecco perché Pa’ncucciato non è semplicemente un panettone, ma al contempo una visione, una metafora.

Pan’cucciato, la sua confezione è un’opera d’arte

Pa’ncucciato è anche un bellissimo oggetto di design. La confezione è stata realizzata dall’artista palermitano Andrea Buglisi . Per Pa’ncucciato , Buglisi ha dato volume e immagine ad una confezione che è un’opera d’arte, un racconto per immagini, una visione onirica che sfrutta la forma dell’architettura arabo-normanna con la caratteristica cupola rossa del centro storico di Palermo. Ne risulta un oggetto da collezione, ideato per gli estimatori dell’arte contemporanea o per chi ama circondarsi di bellezza.

Per maggiori informazioni su questo eccezionale prodotto, frutto della creatività di La Mantia, ecco il sito: www.pancucciato.com