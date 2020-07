rivisitiamo la cucina romana con ingredienti siciliani

Con il termine arrabbiata si indica un condimento per la pasta, in particolare per le penne rigate, tipico della cucina romana insieme alla cacio e pepe e alla carbonara, e laziale in genere, il cui sapore decisamente piccante, basta da solo a giustificarne il nome.

Nonostante la loro apparente semplicità si tratta di un piatto celeberrimo della cucina povera italiana che è stato protagonista di tanti film famosi La grande abbuffata di Marco Ferreri, Roma di Federico Fellini e Sette chili in sette giorni con Carlo Verdone.

Come accennavamo, il nome deriverebbe dal fatto che, mangiando questo tipo di pasta si rischia, a causa della forte presenza del peperoncino, di diventare rossi, proprio come quando ci si arrabbia. Gli ingredienti principali sono penne rigate, pelati, aglio, peperoncino abbondante, prezzemolo a crudo, sale, olio extravergine d’oliva. Tutti ingredienti facilmente reperibili all’interno della dispensa virtuale di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani da ordinare on line e ricevere comodamente a casa che daranno un tocco siculo ad un piatto tipico della tradizione gastronomica romana dando origine a quella che ci piace definire la ” sicula arrabbiata” in onore di tante donne siciliane dal carattere focoso e passionale.

In particolare le penne rigate di Alberto Poiatti Pasta Semola di Grano duro Siciliana.Il formato delle penne rigate presenta una doppia rigatura, sia all’esterno sia all’interno. che esalta ogni condimento. La polpa di pomodoro Alberto Poiatti è realizzata in finissimi pezzi e mantiene tutta la freschezza del pomodoro appena colto. Questa polpa di pomodoro unisce al succo di pomodoro la parte più polposa sminuzzata in pezzetti. L‘olio extravergine di Oliva al peperoncino dei Fratelli Madonia è un olio di oliva di alta qualità prodotto in Sicilia darà un tocco ancora più “arrabbiato” alle penne e per “sicilianizzare” ulteriormente questo piatto di origini romane finite la preparazione con una generosa spolverata di pecorino Biondo del Caseificio Bompietro grattugiato, di media stagionatura riposa in assi di legno fino a 180 giorni che donerà alla pasta quell’inconfondibile tocco “siculo”.

Penne alla “Sicula Arrabbiata”

Ingredienti per 4 persone

350 gr di penne rigate

600 gr di polpa di pomodoro

2/3 peperoncini

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

2 spicchi d’aglio

prezzemolo fresco

100 gr di pecorino grattugiato

Mettete a scaldare l’olio in un tegame, aggiungeteci gli spicchi di aglio dopo averlo privato della “camicia” (l’involucro esterno) e averlo leggermente schiacciato con il palmo della mano. Quindi lavate i peperoncini e privateli del gambo. Metteteli interi nell’olio se piccoli oppure tagliateli a pezzetti. Lasciate rosolare bene il tutto in modo che il peperoncino inizi a insaporire l’olio, base della salsa di condimento delle penne all’arrabbiata. Quando l’aglio sarà rosolato e prima che si scurisca troppo eliminatelo. se preferite potete togliere anche il peperoncino per fare risultare il piatto meno piccante quindi decidete voi. A questo punto aggiungete il pomodoro e abbassate la fiamma, salate e fate cuocere circa 20 minuti. A questo punto mettete a cuocere la pasta in abbondante acqua bollente salata. Lavate, asciugate delicatamente e tritate il prezzemolo che completerà il piatto a crudo e grattugiate, infine, il pecorino.

Scolate la pasta al dente, conditela con il sugo, impiattate completando ogni porzione con una bella manciata di prezzemolo e una spolverata di pecorino. Servite immediatamente ancora fumante.