Una ricetta del Sud Italia

La Peperonata è una ricetta della cucina vegana. Con qualche piccolo accorgimento può diventare una pietanza anche leggera, dal sapore tipicamente estivo. La peperonata è anche un classico della tradizione culinaria del Sud Italia. Quando viene preparata a regola d’arte, si caratterizza per il suo sugo denso e cremoso, ideale per fare la scarpetta nel piatto, con un bel pezzo di pane rustico. La peperonata deve avere un sapore corposo e dolciastro, perfetto per abbinare a sia con piatti di carne, sia con piatti di pesce. E’ un piatto semplice da realizzare, e può essere servito come antipasto, contorno, come condimento per le bruschette o per la pasta. Per questa ricetta ci siamo affidati alla maestria dello chef Luca Pappagallo.

Gli ingredienti per la peperonata

1 Kg di Peperoni gialli, rossi e verdi

500 g di Pomodori tondi da sugo

1 Cipolla Bianca grande

q.b. di Olio Extravergine d’Oliva

q.b. di Sale

q.b. di Basilico

Come preparare questa ricetta del Sud Italia

Per preparare la Peperonata iniziate a pulire con cura i peperoni privandoli dei semi interni e tagliandoli in pezzi della stessa dimensione. Prendete una casseruola, versatevi un filo di olio, aggiungete la cipolla affettata e lasciatela soffriggere a fiamma bassa. Quando la cipolla sarà appassita, aggiungete i peperoni tagliati e saltateli per un paio di minuti. Salate, coprite con un coperchio e lasciate appassire per una decina di minuti.

Dopo di ché aggiungete i pomodori a cubetti e privati della buccia, mescolate, coprite con il coperchio e lasciate cuocere il tutto per altri 10 minuti circa. A pochi minuti dal termine della cottura, inserite qualche foglia di basilico e lasciate insaporire. Quando i peperoni risulteranno teneri, regolate di sale e servite.