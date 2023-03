Una ricetta della tradizione napoletana

Con l’arrivo della primavera è tempo di prepararsi a quella delizia della natura che sono i fiori di zucca. Questi fiori si trovano sin dall’inizio della primavera e sono reperibili fino all’inizio dell’estate. Con i fiori di zucca si possono realizzare tantissime ricette, dalle più leggere alle più golose. Oggi proponiamo un classico della cucina napoletana, le pizzelle di sciurilli. Chiamatele così, anche se in realtà è più facile riconoscerle come le classiche frittelle di fiori di zucca.

Il segreto di questa ricetta è nella lievitazione della pasta e nella capacità di trattare con estrema delicatezza questi fiori. Alla fine si otterranno dei piccoli bocconcini, caldi e soffici di pasta cresciuta e profumata, che hanno il sapore della primavera.

Ingredienti per le pizzelle di sciurilli

250 g di farina

200 g di acqua

1 uovo

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

5 g di lievito di birra fresco

Una decina di fiori di zucca

Sale

Olio da frittura

Ecco come preparare le pizzelle

Sciogli il lievito nell’acqua a temperatura ambiente. In una ciotola metti la farina e aggiungi l’acqua poco per volta. Mescola con una forchetta e, quando non avrai più tracce visibili di farina aggiungi anche l’uovo e il parmigiano. Regola di sale se lo desideri. Monda i fiori eliminando il pistillo e sciacquali delicatamente. Spezzettali con le mani e aggiungili alla pastella, mescolando per incorporarli.Lascia lievitare per 1-2 ore, in modo che la pastella si presenti gonfia e ricca di bolle. Scalda l’olio in una pentola dai bordi alti e cuoci le pizzelle versando la pastella a cucchiaiate. Scola su carta assorbenti e servi ben calde, aggiungendo un pizzico di sale se occorre.