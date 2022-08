Una variante della classica parmigiana con le melanzane

Una parmigiana di zucchine? Siamo abituati alla versione classica, con le meravigliose fette di melanzane. Ma se la proposta di cambiare la ricetta originale arriva da chef Antonino Cannavacciuolo, allora vale la pena provare. Cannavacciuolo riesce a modulare la tradizione con l’avanguardia. Si narra, infatti, che alcune delle sue ricette più famose siano l’elaborazione di piatti cucinati dalla sua mamma. Anche la parmigiana tradizionale è tra questi. Ma adesso vediamo come preparare la parmigiana con le zucchine, seguendo rigorosamente le indicazioni dello chef più amato d’Italia

Gli ingredienti per la parmigiana di zucchine

600 di g zucchine

500 g di pomodori pelati

2 spicchi d’aglio

30 g di basilico

150 g di parmigiano reggiano

300 g di bocconcini di bufala affumicata

farina 00

8 uova

olio di semi di girasole

olio evo

sale

pepe

Parmigiana di zucchine, Cannavacciuolo la prepara così

Lavare e pulire le zucchine. Tagliarle per il lungo con l’affettatrice o con una mandolina. Passarle nella farina, friggerle in olio di semi e scolarle su carta assorbente.

Passarle poi nell’uovo sbattuto con 30 g di parmigiano, sale e pepe e friggerle nuovamente. Scolarle. In una casseruola soffriggere in olio gli spicchi d’aglio, aggiungere i pomodori frullati, il basilico, un po’ di sale e continuare la cottura fino a far addensare la salsa.

Passare al colino grosso e sistemare di gusto. Tagliare la mozzarella a cubetti e metterla a scolare. Grattugiare il restante parmigiano. Comporre la parmigiana di zucchine in una pirofila (o in stampi alti d’acciaio) alternando strati di zucchine a strati di salsa di pomodoro, cubetti di mozzarella, parmigiano grattugiato e basilico, salando bene ogni strato. Passare al colino grosso e sistemare di gusto. Tagliare la mozzarella a cubetti e metterla a scolare. Grattugiare il restante parmigiano. Comporre la parmigiana di zucchine in una pirofila (o in stampi alti d’acciaio) alternando strati di zucchine a strati di salsa di pomodoro, cubetti di mozzarella, parmigiano grattugiato e basilico, salando bene ogni strato.