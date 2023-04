Ingredienti inaspettati per farcire le polpette "stellate"

Parlando di polpette, non possiamo fare a meno di citare una delle tantissime ricette “polpettose” dello chef Bruno Barbieri. A questo piccolo scrigno di sapore, lo chef stellato ha dedicato un volume dal titolo “Polpette che passione”. Barbieri è una sorta di imperatore della polpetta: nelle sue ricette ne troviamo di tutti i tipi, cotte, crude, farcite, rivestite, avvolte in foglie, galleggianti in minestre, affogate nel sugo, fatte con gli avanzi e anche con le primizie di stagione. Ma per raccontare il sapore più genuino della polpetta, al ricetta che proponiamo è un classico: le polpette da fare al sugo. Si possono consumare come seconda pietanza o per condire uno spettacolare piatto di rigatoni.

Anche chef Barbieri ha un piccolo segreto per preparare queste gustosissime ball di carne: nella ricetta dello chef troviamo panna, una patata schiacciata e del battuto di lardo di maiale, che serve per dare morbidezza e sapore al tempo stesso. E in più scoverete alcuni ingredienti inaspettati, il pesto e la ricotta salata, qualche piccolo tocco magico per conferire una sapidità unica. Con Barbieri, d’altronde, la cucina non è mai un’esperienza banale. Men che mai la preparazione di una polpetta.

Gli ingredienti per le polpette di Bruno Barbieri

300 g di polpa di carne bovina

60 g di pane raffermo

Crema di latte (panna)

1 uovo

1 patata bollita

Gras pistà (battuto di lardo di maiale)

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo

Sale

Pepe

Ricotta salata

Pesto

Olio extravergine d’oliva

Come preparare le polpette di Bruno Barbieri

Il procedimento è abbastanza semplice. Si tratta di impastare le polpette con tutti gli ingredienti suggeriti. Barbieri suggerisce di formarle della dimensione di una noce o anche meno. Le polpette vanno fritte in olio bollente per far sì che alla fine spunti una bella crosticina dorata. Se volete usarle per condire la pasta, potete seguire le istruzioni che vi abbiamo già dato per le ricette al sugo di Chef Cannavacciuolo.

