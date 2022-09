La ricetta Masterchef di un piatto di "riciclo"

Se pensate che i grandi chef non “riciclino” di avanzi della loro cucina siete in errore. In cucina non si butta nulla. E se dovesse avanzare un piatto di fantastiche tagliatelle al ragù bolognese, il grande chef Bruno Barbieri corre in soccorso. Con un pizzico di genio e qualche ingrediente glamour, il giudice di Masterchef Bruno Barbieri trasforma le tagliatelle del giorno prima in una ricetta tutta nuova e “stellare”. Il risultato del trattamento pensato da Barbieri sarà uno sformatino di pasta croccante all’esterno e dal cuore morbido, delicatamente ingentilito da qualche pomodoro nero e da una crema di stracchino.

Gli ingredienti per le tagliatelle ripassate

Tagliatelle alla bolognese 1 piatto

Panna da cucina qb

Stracchino 100 gr.

Pomodori neri qb

Parmigiano qb

aglio 1

basilico qualche foglia

olio evo qb

sale qb

pepe qb

Ecco come Barbieri prepara le tagliatelle ripassate

Mettere una pentola con acqua e lasciarla portare a bollore. Prendere i pomodori neri e metterli nella pentola con acqua e sbollentare. Successivamente ritirarli dall’acqua, asciugarli, spelarli e tagliarli. Versare il composto in un vaso del frullatore e frullare il tutto. Mettere da parte.

Prendere una padella, mettere le tagliatelle e ripassarle. Creare una sorta di tortino e mettere da parte dentro un coppapasta.

Mettere sulla piastra una pentola con una bastardella. Mettere all’interno della bastardella lo stracchino e la panna e cuocere a bagnomaria. Aggiustare di sale e pepe. Mettere la fonduta in un colino e filtrare.

Porre in una fondina il frullato di pomodoro, sovrapporvi il tortino di tagliatelle e nappare con la fonduta di stracchino.