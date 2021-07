Il tocco segreto è l'utilizzo di spezie ed erbe

Spiedini di polpo al frullato di datterino

Un piatto semplice da creare con fantasia e creatività

Il Polpo è uno dei molluschi più versatili in cucina

La tecnica della spiedinatura è un classico della cucina mediterranea

Gli Spiedini di polpo sono una ricetta classica dei paesi mediterranei. Con un tocco di creatività in più, questa ricetta può diventare un piatto stellare. Basta seguire le indicazioni di chef rinomati, come Bruno Barbieri, e accendere la fantasia. Per dare sprint e sapore al mollusco, questa preparazione prevede l’abbinamento con la dolcezza di un frullato di pomodoro datterino e la croccantezza delle mele verdi.

Gli ingredienti per gli spiedini di polpo

Polpo 750 g. circa

Pomodori datterino 15 g.

2 fette di mela

Miele q. b.

Lime q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

1 carota

ciuffo di foglie di sedano

rametto di maggiorana

1 rametto di timo

1 rametto di rosmarino

Semi di finocchio q.b.

peperoncino tritato q.b.

1/4 di cipolla bianca

Ghiaccio q.b.

La ricetta per preparare gli spiedini di polpo

Lessare il polpo per circa 30-40 minuti in acqua bollente assieme alla carota, le foglie di sedano, il timo, la maggiorana, i semi di finocchio e una fetta di lime.

Preparare il frullato: saltare i pomodori datterino interi in una padella a fuoco alto per pochi secondi con il 1/4 di cipolla intero; scartare la cipolla e trasferire i pomodori nella ciotola del frullatore a immersione, unire le 2 fette di mela tagliate a cubetti, un filo di miele, qualche goccia di lime, un filo d’olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai di acqua di cottura del polpo, il ghiaccio e frullare il tutto. Filtrare.

Scolare il polpo e tagliare a pezzi grossolani i tentacoli; scaldare quindi in una padella l’olio extravergine d’oliva con il rametto di rosmarino e la cipolla usata per i pomodori, e rosolarvi il polpo per 1 minuto.Formare gli spiedini e, nella stessa padella, tostare il pane raffermo spezzettato con qualche seme di finocchio, un filo d’olio, e il peperoncino.

Disporre in una fondina il frullato di pomodori, adagiare sui bordi lo spiedino e spolverizzare con pezzetti di pane tostato, un filo d’olio, e qualche fogliolina di maggiorana e/o di timo a piacere.