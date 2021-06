Polpo caramellato su crema di ceci

Una ricetta dello chef palermitano Marcello Valentino

Il segreto del piatto è la cottura del polpo a bassa temperatura

Un mix di sapori incredibili dal connubio tra ceci e passion fruit

Tentacoli di polpo caramellati su crema di ceci: è una ricetta d’autore per un antipasto di gran classe. Porta la firma dello chef palermitano Marcello Valentino. Nato nel capoluogo siciliano nel 1969, Valentino lavora in cucina, tra Palermo, Trapani e Mazara del Vallo sin da ragazzo. Studia la cucina nordafricana e quella mediterranea.

Amante della musica Jazz e della pesca sportiva, Valentino entra in contatto con Emile Bernard, chef francese ed allievo del maestro Roger Verge. Grazie a Bernard lo chef palermitano impara nuove tecniche d’alta cucina, come le cotture a bassa temperatura e sottovuoto.

Anche la ricetta del polpo caramellato rientra nella sfera delle tecniche di cottura particolari. Il segreto di questo piatto è nella cottura del mollusco. Quando viene lessato bisogna prestare molta attenzione alle temperature. Si deve evitare che diventi gommosi. Quindi, i tentacoli vanno lessati partendo da acqua fredda, man mano si aggiungono gli aromi, e quando l’acqua arriva a bollore, si completa la cottura a fiamma bassa.

Gli ingredienti per i tentacoli di polpo caramellati

400g di ceci cotti

4 tentacoli di polpo

4 foglie di sedano

2 passion fruit

200ml di brodo vegetale

olio extra vergine d’oliva

sale

La preparazione dei tentacoli di polpo caramellati

Prendete i ceci lessati e metteteli nel bicchiere di un frullatore a immersione con il brodo vegetale. Non versate subito tutto il brodo, fatelo poco per volta. Frullate fino a ottenere una vellutata morbida.

Tagliate a meta i passion fruit e con un cucchiaino svuotateli della polpa. Mettete la polpa per qualche secondo in una padella calda con poco olio extra vergine d’oliva. Lasciate da parte.

Fate scottare in una padella calda con olio i tentacoli di polpo precedentemente lessati. Lasciateli per un minuto in padella prima di aggiungere un pizzico di sale e un poco di zucchero. In questo modo i tentacoli risulteranno croccanti e deliziosi.

Mettete sul fondo del piatto la crema di ceci, i tentacoli di polpo caramellati, il passion fruit e un po’ di ceci decorticati.