I segreti di una spaghettata tanto amata dagli italiani

La pasta alla puttanesca è un piatto facile e veloce da preparare. Capperi, olive e pomodoro sono gli ingredienti principali, insieme alle acciughe che danno un tocco di salinità, necessaria per far esplodere il sapore di questa pietanza.

Perchè la puttanesca si chiama così?

Ci sono tante versioni del nome hard attribuito a questo piatto. Il primo racconto fa risalire il piatto alla Roma dei primi del Novecento: un oste avrebbe realizzato per la prima volta la ricetta in una casa di appuntamenti per gli ospiti che vi si presentavano.

Una storia molto simile viene riportata da Arthur Schwartz nel suo libro“Naples at table”. Schwartz sostiene che la pasta alla puttanesca sia nata a Napoli nei Quartieri Spagnoli in una casa di piacere e che il proprietario avesse inventato questo primo per rifocillare i suoi ospiti.

La leggenda più simpatica sull’origine del nome “Puttanesca” è legata a un personaggio dell’Italia degli anni Cinquanta, Sandro Petti. Proprietari di un celebre locale notturno a Ischia, Petti avrebbe inventato questa ricetta per i suoi ospiti. Petti aveva degli ospiti a cena, ma non molti ingredienti a disposizione per sfamarli. Petti avrebbe voluto evitare di cucinare, ma i suoi ospite insistettero al grido di “Facci una puttanata qualunque”. Petti aveva soltanto pomodori, olive, capperi e acciughe compose quel piatto. Ebbe un successo incredibile, così lo inserì nel suo menù con il nome di “Spaghetti alla Puttanesca”.

Gli ingredienti per la Puttanesca

320 g di spaghetti

400 g di pomodori pelati

100 g di olive nere di Gaeta

una manciata di capperi sotto sale

3 filetti di acciuga

1 spicchio d’aglio

2 peperoncini piccanti freschi

olio extravergine d’oliva

sale

Come preparare questa ricetta

Versate in una padella l’olio, l’aglio e il peperoncino tritato in modo grossolano. Fate leggermente insaporire il soffritto e aggiungete le acciughe, facendole sciogliere aiutandovi con un forchettone o un mestolo di legno. A questo punto aggiungete i pomodori pelati spezzettati e i capperi dissalati e sciacquati. Intanto fate bollire l’acqua, salatela e cuocete gli spaghetti al dente.

Togliete lo spicchio d’aglio e fate andare per 10 minuti fino a quando la salsa si sarà ristretta. Qualche minuto prima che il sugo sia pronto aggiungete le olive intere e mescolate. Regolate di sale. Scolate la pasta, versatela nella padella e amalgamate bene con il condimento.