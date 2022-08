Dalla tradizione marinara

Avete mai provato a mangiare il polpo con il pecorino? Detta così sembra un’eresia gastronomica. Eppure unire quel mollusco, adeguatamente cotto, al pecorino è un azzardo che funziona. Condire un primo piatto di pesce con un formaggio sapido come il pecorino? Ebbene, il connubio funziona e questa ricetta, originaria della zona di Civitavecchia, è diventata un classico.

Gli ingredienti della spaghettata con polpo e pecorino

350 gr spaghetti alla chitarra

1 polpo da 1 kg,

3 spicchi d’aglio,

60 gr di olio extravergine,

400 gr di pomodori a pezzettoni,

50 gr di pecorino stagionato grattuggiato,

1 mazzetto di prezzemolo,

sale,

pepe o peperoncino.

Ecco come preparare la spaghettata polpo e pecorino

Lavare e pulire molto bene il polpo. facendo attenzione a eliminare l’occhio, metterlo in una pentola; Aggiungere l’olio, l’aglio a spicchi interi e il prezzemolo tritato e lasciarlo cuocere per una mezz’oretta. Versare poi i pezzettoni di pomodoro, salare, pepare e lasciare cuocere per un’altra mezz’ora. Spegnere il fuoco e aggiungere una manciata abbondante di pecorino grattugiato, girare continuamente con un cucchiaio di legno fino a far sciogliere il formaggio. Cuocete la pasta nel modo tradizionale (se volete un sapore più forte, dovete cuocere la pasta nell’acqua residua del polpo). Quando la pasta è prontaconditela in una padella, con il sugo e il polpo tagliato a pezzi, e un’altra spolverata di pecorino, facendola saltare di tanto in tanto. Servire con un abbondante giro di olio extravergine e del peperoncino.