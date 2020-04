biscotti semplici e gustosi adatti all'ultimo giorno di Quaresima

Nell’ultimo giorno di Quaresima, che coincide con il cosiddetto “Giovedì Santo”, in cui, di norma, si è soliti andare in giro per “Sepolcri” , in attesa del Venerdì Santo durante il quale si svolge la Passione di Gesù Cristo, vi proponiamo la ricetta dei biscotti quaresimali dal cui nome si può facilmente intuire lo stretto legame con il periodo che precede la Pasqua.

Si tratta di biscotti cotti al forno, dalla consistenza molto croccante e dal gusto delizioso, preparati con mandorle e aromatizzati con cannella e/o noce moscata. Questi dolcetti alle mandorle sono diffusi in tutta Italia, sia al Nord che al Sud, ricordano nell’aspetto e nella forma i celebri cantuccini di Prato, tipici della tradizione toscana.

I quaresimali, noti anche come pupatelli, sono antichi biscotti tradizionali siciliani, concepiti per non infrangere gli stringenti dettami religiosi della Quaresima in vigore un tempo, quando era vietato consumare alimenti di origine animale come latte, strutto e uova. Sono biscotti dal gusto semplice come i pupi cu l’ova , anch’essi tipici di questo periodo. Di seguito Vi proponiamo la semplice e gustosa ricetta per prepararli e gustarli, a fine pasto, accompagnati da un buon vino liquoroso.

Biscotti quaresimali

Ingredienti

250 gr di zucchero (di canna)

350 gr di farina di mandorle

150 gr di mandorle

150 g di farina di grano tenero

4 albumi (o acqua di cottura dei ceci)

Un cucchiaino di cannella

un cucchiaino di noce moscata

2 pizzichi di sale

Montate a neve gli albumi (o l’acqua di cottura dei ceci) con il sale e metà dello zucchero e versatevi la farina, il resto dello zucchero, la cannella e la noce moscata in polvere e la farina di mandorle. Lavorate nel mixer a velocità ridotta fino alla formazione di un composto ben sodo e omogeneo. Quindi aggiungete al preparato le mandorle intere, mescolate e formate con l’impasto dei “filoncini” allungati della larghezza di circa 3 cm. A questo punto cuocete i panetti in forno preriscaldato a 200° per 15-20 minuti. A cottura completata, estraete la teglia dal forno e lasciate che i filoni dei quaresimali si raffreddino prima di tagliarli in fette spesse 1 cm.

Dopo averli affettati rimettere in teglia le fette adagiandole sulla parte tagliata e cuocere di nuovo in forno impostato a 150°, avendo cura di girare i biscotti a metà cottura in modo che si possano asciugare e dorare ulteriormente da entrambi i lati per altri 20 minuti circa.