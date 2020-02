A Villa Costanza sei cene abbinamento cibo/vino

Dopo il successo dello scorso anno, ricominciano gli incontri del “Costanza Challenge”, il format di cene-degustazioni a cadenza bi-settimanale firmato Villa Costanza.

A partire dal prossimo 20 febbraio fino a giovedì 30 aprile, saranno sei appuntamenti, ogni quattordici giorni, che seguiranno un format ben preciso.

“Si comincia con un menù degustazione sempre diverso, composto da assaggi di vari di antipasti, primi, secondi e pizze gourmet (tra cui la pizza cotta al padellino) a cui verranno abbinati cinque vini, tre di queste etichette seguiranno un “tema” della serata, mentre la quarta sarà una etichetta di una cantina, sempre siciliana, ma non correlata al tema della serata che verrà servita coperta secondo il metodo del blind tasting. Per chiudere “in dolcezza” seguirà, poi, un vino dolce in abbinamento al dessert” spiega Marco Durastanti, proprietario del noto locale alle pendici di Monte Pellegrino insieme alla sorella Costanza.

Al termine della degustazione dei primi tre vini che verranno discussi e analizzati grazie al supporto del sommelier/degustatore Ais Marcello Malta, verrà proposta una singolare “enosfida” con una quarta bottiglia, completamente bendata, al fine di nascondere qualsiasi informazione sulla cantine o viticoltore. Durante l’assaggio del vino “segreto” seguirà un breve quiz da compilare su un foglio prestampato, relativo alle principali caratteristiche del vino (vitigno, grado alcolico, annata etc). Alla fine verrà identificato un solo vincitore a cui andrà una bottiglia magnum del vino degustato alla cieca.

“Ho avuto questa idea perché, spesso, alla fine di una serata lavorativa insieme a tutti i componenti dello staff di sala degustiamo il vino giocando a nascondere dentro una sacca la bottiglia, cercando di dare sfogo alla memoria olfattiva e gustativa, provando ad indovinare vitigni, annata e zona di provenienza. Ecco, vorrei che la gente cominciasse a sforzarsi di usare olfatto e gusto, sensi, spesso, dimenticati» conclude Marco.