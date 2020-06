il 10 luglio a santa caterina la cucina delle monache

Le monache di Santa Caterina e, in generale, di tutti i monasteri erano delle cuoche provette. A dimostrarlo, oltre ai tanti ricettari rinvenuti all’interno dei conventi, anche, e soprattutto, tanti piatti tipici, dolci e salati, entrati ormai a far parte della tradizione gastronomica siciliana ma che, a ben guardare, sono stati creati proprio dalle mani “sante” delle suore di clausura come, ad esempio, le genovesi ericine, le minne di Sant’Agata e alla pasta reale.

Le fonti su quali fossero e che gusto avessero i cibi preparati in occasione delle ricorrenze solenni all’interno dei conventi palermitani, infatti, sono ricche di notizie, ad esempio, riguardo ai banchetti allestiti in occasione delle professioni religiose delle aristocratiche fanciulle che abitavano i tanti monasteri cittadini.

Al fine di valorizzare le iniziative di recupero e di riscoperta delle antiche tradizioni e dei modi di vivere monastici, il prossimo 10 luglio alle 20 è in programma una cena speciale nel bellissimo Chiostro del Monastero di Santa Caterina d’Alessandria. Sarà riproposto infatti il raffinato banchetto che le monache aristocratiche erano solite offrire in occasione della loro solenne professione. A conclusione della cena non potranno mancare il trionfo di gola e i celebri mandorlati, dolci di cui era ghiotto il principe di Salina, protagonista del romanzo il Gattopardo.



Durante la serata i commensali avranno l’opportunità di ascoltare il racconto delle storie sulla vita monastica a Palermo e alcune interessanti curiosità e aneddoti relativi alle pietanze del banchetto che rispecchieranno quelle che le monache di Santa Caterina, monastero primario di Palermo, appartenenti al fiore della nobiltà, nei giorni di festa erano solite allietare il loro desco con cibi preparati secondo della tradizione aristocratica quali pasticci, timballi, fritturine, gateau, ragù.

Sarà possibile partecipare solo su prenotazione fino al raggiungimento del numero massimo. In osservanza alle norme sul COVID-19 e per ottemperare al distanziamento sociale, sarà richiesto il numero preciso del gruppo di congiunti.

Per info e prenotazioni info.monasterosantacaterina@gmail.com