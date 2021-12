La pizza più amata dai palermitani

Lo sfincione palermitano ecco la versione tradizionale. Nei giorni di Natale c’è una pizza che non manca mai dalla tavola dei palermitani: è lo sfincione. La sua storia risale a tanto tempo fa. Le leggenda vuole che venne realizzato la prima volta dalle suore del Monastero di San Vito a Palermo. Adesso fa parte della tradizione culinaria siciliana. Si chiama così da un termine arabo che ne indica la sua morbidezza. Ecco come si prepara lo sfincione tradizionale con prodotti tutti a chilometro zero.