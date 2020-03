una proposta fai-da-te insolita ed originale

Se in famiglia, soprattutto i più piccoli, vanno matti per queste famose mezzelune dal ripieno gustoso e filante contenuto in un involucro sottile e croccante che ne lascia, appena, intravedere il colore e il contenuto, in questi giorni in cui non è, certo, il tempo ciò che più ci manca, possiamo provare a preparare i cosiddetti “sofficini” anche coinvolgendo i piccoli aiutanti che si divertiranno a preparare in casa uno dei loro piatti preferiti che, di norma, si trova già pronto nel banco frigo del supermercato.

Anche si tratta di un piatto spesso “demonizzato” come simbolo del consumismo che in cucina è sinonimo di velocità e “cibo spazzatura”, in realtà, nulla ci vieta di preparare questa pietanza con ingredienti di qualità, come le fette al latte, la crema al cacao o il dado vegetale, che li renderanno una valida proposta alternativa come secondo, soprattutto se accompagnata da una insalata fresca di stagione. Di seguito, vi proponiamo la semplice ricetta per prepararli in casa ricordandovi che potrete acquistare tutti gli ingredienti per realizzarla sul sito di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentirvi di ricevere la spesa comodamente a domicilio.

Sofficini

Ingredienti (per 8 sofficini)

Per l’impasto esterno

250 ml di latte (vegetale)

150 gr di farina di grano tenero

20 gr di burro ( o margarina senza grassi idrogenati)

sale e pepe q.b.

Per la panatura

1 uovo (facoltativo)

100 ml di latte

pangrattato qb

Per friggere

1 l di olio di semi per friggere

Per il ripieno

250 gr di besciamella (vegetale)

100 gr di fontina o mozzarella o emmethal

50 gr di spinaci (o funghi, pomodoro etc)

1 cucchiaio di parmigiano reggiano

In un pentolino versate il latte e il burro. Aggiungete un pizzico di sale e pepe e portate a ebollizione. Quando il avrà raggiunto il bollore, togliete il pentolino dal fuoco e versate la farina tutta in una volta mescolando velocemente con un cucchiaio di legno. A questo punto riportate sul fuoco e fate cuocere per 2 -3 minuti, continuando a mescolare fino a quando non avrete ottenuto una palla.

Lasciate riposare l’impasto per circa 20 minuti a temperatura ambiente in modo che si intiepidisca. Quindi lavoratelo un po’ con le mani e avvolgetelo nella pellicola per alimenti. Riponetelo in frigo a raffreddare completamente.

Intanto mescolate la besciamella ( che avrete preparato in precedenza) insieme agli ingredienti che avrete scelto per il ripieno. Adesso infarinate abbondantemente il piano di lavoro e stendete la pasta. Ricavate con l’aiuto di un bicchiere dei cerchi e riempiteli con il ripieno a base di besciamella preparato. Ripiegate i dischi di pasta ripieni a mezzaluna e sigillate i bordi con l’aiuto di un po’ di acqua.

Passate i sofficini nella farina, nel latte ( e uovo) e, infine, nel pangrattato. Se volete una panatura più spessa ripetete l’operazione. Scaldate l’olio di semi per friggere e friggete i sofficini per almeno 4 – 5 minuti per lato.Raccoglieteli quando saranno belli dorati e sgocciolateli bene. Serviteli caldi con un contorno di insalata.

N.B. Se volete congelarli il momento migliore è dopo la panatura. Al momento della cottura, dovrete gettarli ancora congelati nell’olio bollente così dventeranno più croccanti.