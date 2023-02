Una ricetta raccontata da Pellegrino Artusi

Con l’inizio della Quaresima si devono fare dei piccoli sacrifici a tavola. Ma la tradizione corre in nostro soccorso. Ecco una ricetta che si può preparare sia nella versione dolce, sia in quella salata. Incredibile a dirsi ma si tratta di una spaghettata, anzi è proprio la spaghettata della Quaresima.

La versione dolce arriva a noi dalla leggendaria penna di Pellegrino Artusi, lo scrittore ed esperto gastronomico che quasi due secoli fa codificò le regole e le ricette principali della nostra tradizione culinaria.

Artusi ci racconta la ricetta della spaghettata della Quaresima e la definisce un piatto tipico della Romagna. Ecco cosa scrive Artusi nel suo libro: “Molti leggendo questa ricetta esclameranno:- Oh che minestra ridicola! – eppure a me non dispiace, si usa in Romagna e, se la servirete a dei giovanotti, sarete quasi certi del loro aggradimento. Pestate delle noci framezzo a pangrattato, uniteci dello zucchero a velo e l’odore delle spezie e, levati asciutti gli spaghetti dall’acqua, conditeli prima con olio e pepe, poi con questo pesto a buona misura.”

Una volta conosciuto il procedimento, serve conoscere gli ingredienti per eseguire questa ricetta suggerita dall’Artusi

Gli ingredienti per la spaghettata della Quaresima (versione sweet)

400 g spaghetti

60 g Gherigli di noci

60 g Pangrattato

30 g Zucchero a velo

1 cucchiaino Spezie fini

Come abbiamo detto, questa stessa ricetta ha anche una sua versione salata. Arriva direttamente dalla cucina sarda. Per dare un tocco di sprint e di sapore in più, la ricetta prevede di utilizzare anche due filetti di acciuga.

Gli ingredienti per la spaghettata della Quaresima (versione salata)

360 g di pasta secca

100 g di gherigli di noci (più o meno 14 noci) accuratamente pestate

50 g di mollica di pane grattugiata

1 spicchio di aglio

2 filetti di acciughe sotto sale (oppure 3 filetti di alici sott’olio)

Prezzemolo

Pecorino

Olio extravergine di oliva

Ecco come preparare questa spaghettata tradizionale

Tritate l’aglio e fatelo colorire in una padella con 4 cucchiai di olio a fuoco dolcissimo. Appena ha preso colore aggiungete i filetti di acciughe e lasciatele soffriggere 5-6 minuti, pestandole con il cucchiaio fino a disfarle completamente. Il fuoco più lento che potete: se fate bruciacchiare le alici potete gettare tutto e ricominciare!

Subito dopo aver buttato la pasta nell’acqua bollente, versate nella padella un cucchiaio abbondante di prezzemolo tritato insieme alle noci pestate. Lasciate rosolare 4 minuti (sempre a fuoco dolcissimo) e spegnete

In un padellino a parte fate dorare il pangrattato. Non dovete mettere olio o altro, solo dorare in un padellino asciutto su fuoco minimo e mescolando. Appena prende colore toglietelo dal fuoco

Subito prima di scolare la pasta versate nella padella 4 cucchiai dell’acqua di cottura. Aggiungete il pangrattato, un cucchiaio (uno) colmo di pecorino grattugiato e mescolate.

Scolate la pasta al dente senza farla asciugare troppo, versatela nella padella e fatela saltare un minuto raccogliendo tutto il condimento. Se necessario aggiungete ancora qualche cucchiaio dell’acqua di cottura. Mescolate bene e servite calda la vostra pasta di noci e pangrattato

