Una ricetta facile e saporita

Gli spaghettoni burro e alici sono un piatto semplicissimo da preparare ma dal sapore entusiasmante. Il segreto di questa ricetta consiste nel realizzare una crema di burro e alici per mantecare la pasta e donare giusta sapidità. Cremosità che poi andrà bilanciata con della mollica di pane tostata, il cosiddetto crumble. L’origine di questo piatto non è semplice da stabilire. Si tratta di una pietanza casalinga, da preparare in pochi minuti.

Gli ingredienti per gli spaghettoni burro e alici

320 gr di spaghetti

120 gr di burro a temperatura ambiente

100 gr di acciughe

sale quanto basta

una manciata di pane grattuggiato

olio di oliva extravergine quanto basta

un paio di burratine (l’ingrediente extra dello chef Giorgione)

Come preparare gli spaghettoni burro e alici

Innanzitutto mettete a cuocere la pasta in acqua bollente appena salata,. Mettete il burro leggermente ammorbidito in un mixer insieme con le alici salate (conservate 1-2 filettini per la decorazione finale) e frullate fino ad ottenere una crema. Una volta cotta, scolate la pasta ben al dente, conservando un pochino di acqua di cottura. Nel frattempo, fate tostare un po’ di pane sbriciolato grossolanamente in una padella antiaderente con un goccino di olio, poi mettetelo da parte. Mettete nella padella la crema, la pasta e un pochino di acqua di cottura e fate saltare tutto insieme giusto per 1-2 minuti a fuoco spento, per far insaporire per bene la pasta. A questo punto è tutto pronto per impiattare. Decorare il piatto con qualche filetto di alice e del pane tostato. Per i più golosi è possibile aggiungere qualche burratina (una per piatto) per dare ancora più sapore. E’ il consiglio dello chef Giorgione.