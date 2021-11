Spezzatino di carne, la ricetta all’italiana famosa in tutto il mondo

16/11/2021

Spezzatino di carne con patate Un piatto della tradizione contadina, diffuso in tutta Italia Per un risultato ottimale è importante la scelta delle carni Anche all’estero si preparano pietanze simili, come il gulash ungherese Lo spezzatino di carne è un piatto tipico della cucina italiana. Ma in realtà esistono tante varianti a livello mondiale, dal gulash ungherese agli stufati della cucina orientale. In Italia lo spezzatino di carne viene preparato in maniera diversa a seconda delle tradizioni regionali. Ma in fondo è un piatto che unisce l’Italia da Nord a Sud. E’ il piatto che restituisce il senso della famiglia e dello stare a casa. La preparazione della ricetta è un po’ laborioso, perché richiede una cottura lenta e delicata. Per una perfetta cottura dello spezzatino, il primo segreto è la scelta della carne. Il secondo segreto è avere disposizione almeno due ore per una cottura lenta e delicata. Per la scelta della carne è preferibile utilizzare un taglio ricco di tessuto connettivo. Questa caratteristica farà sì che durante la cottura la carne diventi gelatinosa, molto morbida, dando anche più corpo al sugo. Gli ingredienti per lo spezzatino di vitello con patate 600 gr di polpa di vitello (noce oppure pezzi pronti per spezzatino) 500 gr di patate 1 carota piccola 1/2 costa di sedano 1 cipolla piccola 1/2 bicchiere di vino bianco secco 2 mestoli di brodo vegetale o di carne rosmarino olio extravergine 1 cucchiaio di burro 1 cucchiaio di farina ( anche senza glutine) sale pepe Come preparare lo spezzatino Per la ricetta dello spezzatino di vitello, fate marinare per una notte i bocconcini di carne raccolti in una ciotola, con una costa di sedano, mezza carota, una fetta di cipolla (tutto a dadini), alloro, 2 spicchi d’aglio, 2 bicchieri di vino bianco, quindi separate la carne dal vino e dalle verdure. Soffriggete queste ultime in una casseruola con il resto delle cipolle tritate e un filo d’olio; a parte, rosolate molto bene i bocconcini di carne con poco olio, poi trasferiteli nella casseruola del soffritto con il loro fondo di cottura; mescolate, aggiungete 2 bicchieri di vino (non quello della marinata), tanto brodo per coprire la carne a filo, salate, pepate e fate stufare lentamente, coperto, per circa 2 ore, quindi togliete la carne e frullate tutto il sugo. Servite lo spezzatino con il sugo ben caldo, accompagnandolo eventualmente con del purè di patate.

Lo spezzatino di carne è un piatto tipico della cucina italiana. Ma in realtà esistono tante varianti a livello mondiale, dal gulash ungherese agli stufati della cucina orientale.

In Italia lo spezzatino di carne viene preparato in maniera diversa a seconda delle tradizioni regionali. Ma in fondo è un piatto che unisce l’Italia da Nord a Sud. E’ il piatto che restituisce il senso della famiglia e dello stare a casa. La preparazione della ricetta è un po’ laborioso, perché richiede una cottura lenta e delicata.

Per una perfetta cottura dello spezzatino, il primo segreto è la scelta della carne. Il secondo segreto è avere disposizione almeno due ore per una cottura lenta e delicata. Per la scelta della carne è preferibile utilizzare un taglio ricco di tessuto connettivo. Questa caratteristica farà sì che durante la cottura la carne diventi gelatinosa, molto morbida, dando anche più corpo al sugo.

Gli ingredienti per lo spezzatino di vitello con patate

600 gr di polpa di vitello (noce oppure pezzi pronti per spezzatino)

500 gr di patate

1 carota piccola

1/2 costa di sedano

1 cipolla piccola

1/2 bicchiere di vino bianco secco

2 mestoli di brodo vegetale o di carne

rosmarino

olio extravergine

1 cucchiaio di burro

1 cucchiaio di farina ( anche senza glutine)

sale

pepe

Come preparare lo spezzatino

Per la ricetta dello spezzatino di vitello, fate marinare per una notte i bocconcini di carne raccolti in una ciotola, con una costa di sedano, mezza carota, una fetta di cipolla (tutto a dadini), alloro, 2 spicchi d’aglio, 2 bicchieri di vino bianco, quindi separate la carne dal vino e dalle verdure.

Soffriggete queste ultime in una casseruola con il resto delle cipolle tritate e un filo d’olio; a parte, rosolate molto bene i bocconcini di carne con poco olio, poi trasferiteli nella casseruola del soffritto con il loro fondo di cottura; mescolate, aggiungete 2 bicchieri di vino (non quello della marinata), tanto brodo per coprire la carne a filo, salate, pepate e fate stufare lentamente, coperto, per circa 2 ore, quindi togliete la carne e frullate tutto il sugo. Servite lo spezzatino con il sugo ben caldo, accompagnandolo eventualmente con del purè di patate.