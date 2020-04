un primo a base di ingredienti made in sicily

La qualità degli ingredienti è ciò che trasforma un piatto in apparenza semplice in una pietanza degna delle migliori cucine gourmet dove gli chef stellati danno vita alle proprie prelibatezza.

Mai come in questo momento storico di emergenza sanitaria globale in cui #iorestoacasa è il mantra che continua a “frullarci” in testa, avere la garanzia di utilizzare materie prime di qualità è un grande sollievo che ci aiuta a vivere meglio questi giorni di clausura forzata.

Per questo motivo InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani, ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentirvi di ricevere la spesa comodamente a domicilio, con una vasta offerta non solo di prodotti di prima necessità ma anche di quelli “di nicchia” dal gusto ricercato in grado di trasformare ogni vostro piatto in un capolavoro di alta cucina.

Oggi sbirciando nella vasta dispensa virtuale di InSicilia abbiamo pensato di preparare delle gustosissime “tagliatelle con crema di zucchine e noci con ricotta salata e mollica e mandorle tostate” che saranno perfette anche per il vostro pranzo di Pasqua.

In questo caso abbiamo scelto le Tagliatelle di Semola Lenato del Pastificio Agricolo Lenato che, grazie ai suoi grani 100% siciliani produce prodotti di qualità che rappresentano un vero e proprio toccasana per la salute. Le prepareremo con una gustosa crema di zucchine grigliate e noci prodotta, insieme ad altri golosi condimenti già pronti, dall’azienda Terra Mia di Carlentini, in provincia di Siracusa. In questa crema il metodo della cottura sulla griglia conferisce carattere e personalità ad un ortaggio come la zucchina che, di norma, ha un sapore delicato tendente alla dolcezza. Le noci, inoltre, aggiungono croccantezza alla crema rendendola ancor più stuzzicante al palato. Dopo aver sbollentato le tagliatelle in acqua salata le scoleremo al dente avendo cura di conservare un po’ di acqua di cottura, che ci servirà per “risottarle” insieme al condimento di zucchine e noci che avremo messo in una padella capiente. A questo punto, quando l’amido contenuto nell’acqua di cottura della pasta avrà creato una naturale cremosità facendo aderire alla perfezione in condimento alle tagliatelle, possiamo impiattare la pasta.

Per aggiungere un tocco finale sarà indispensabile una grattugiata abbondante di ricotta salata, un formaggio siciliano, realizzato con latte di pecora pastorizzato, a pasta dura adatto da grattugiare preferibilmente a scaglie, la cui spiccata sapidità ben si sposa, per contrasto, con la dolcezza delle zucchine creando un unicum dal sapore equilibrato ed armonioso. In alternativa i vegani, o in abbinamento gli onnivori, potranno finire il piatto con la mollica tostata con mandorle tostate, la cosiddetta “muddica atturrata” che in Sicilia si considerava il “formaggio dei poveri” poichè sicuramente più economica dei prodotti caseari ma altrettanto gustosa. In questo caso il gusto è ancora più ricco poiché contiene anche mandorle tostate.

Dall’incontro di tutti questi ingredienti, tutti rigorosamente made in Sicily, ne risulterà un piatto perfetto per il pranzo di Pasqua.