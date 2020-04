iniziamo la giornata con una torta semplice e golosa

La colazione è il pasto più importante della giornata poiché serve a dare al nostro organismo l’energia necessaria per affrontarla al meglio. Ciò non significa, tuttavia, che debba essere eccessivamente calorica poiché si corre il rischio che sortisca l’effetto opposto ovvero quello di appesantirci e renderci pigri e lenti a “carburare”.

Per questo motivo, anche se una volta tanto ( e anche più di una) al posto del classico cornetto e cappuccino, soprattutto in Sicilia, siamo soliti “trasgredire” iniziando la giornata con una golosa “iris con ricotta” o con delle morbide ciambelle e graffe, questa non può essere la regola bensì deve essere una, piacevolissima, eccezione.

Approfittando di queste lunghe giornate casalinghe possiamo, quindi, pensare di preparare una torta leggera e, al contempo gustosa che possiamo usare per accompagnare il caffè della mattina, oltre che il tè del pomeriggio (sempre che ne rimanga un po’).

La “torta all’acqua” è ciò che fa al caso nostro poichè è un dolce leggero, ideale per la colazione soprattutto quando si vuole iniziare la giornata con qualcosa di genuino e fatto in casa, con poche calorie e pochissimi grassi.

Si tratta di un dolce senza uova, senza latte e senza burro molto semplice, che si prepara in poco tempo e con pochi ingredienti. Inoltre, grazie all’assenza di tanti ingredienti che, di solito, sono fondamentali per la preparazione delle torte, ben si presta ad essere consumata anche da chi è intollerante al lattosio, oltre che dai vegani e vegetariani.

