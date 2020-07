sabato 11 luglio passeggiata e aperitivo al tramonto

L’associazione turistica Visit Ustica e la locale condotta Slow food, organizzano sabato 11 luglio l’evento al tramonto, all’ interno del circuito delle Isole Slow siciliane, per festeggiare la ripresa della stagione turistica e della normalità sull’isola di Ustica.

Un’ affascinante passeggiata dal paese fino alla rocca della Falconiera, da cui si godono gli scorci più suggestivi dell’isola, un percorso archeologico lungo il quale sarà possibile ristorarsi con bevande fresche e frutta di stagione, per riscoprire l’enogastronomia dell’isola: dalle famose lenticchie presidio slow food al Passito di zibibbo davanti al panorama sull’ isola al tramonto.

La rocca della Falconiera un tempo punto di avvistamento privilegiato presenta numerose testimonianze delle civiltà che si sono avvicendate su questo piccolo fazzoletto di terra. Frutto dell’ultima eruzione vulcanica l’area è di notevole interesse anche dal punto di vista geologico . La cooperativa Ciprea, che offre servizi di escursioni sull’isola, intratterrà i partecipanti con approfondimenti sugli aspetti storici e naturalistici dell’isola.

Il percorso di passeggiata, con partenza dal punto d’incontro alla fine di via Calvario, sarà aperto dalle 18 30 alle 20:30. Il percorso sarà aperto a gruppi per evitare assembramenti numerosi, mentre il ritorno si effettuerà dalla strada che porta al Cimitero.

Il percorso ha una durata di circa un’ora e 30 minuti, il pubblico si sposterà tra i punti di degustazione. Sarà cura degli organizzatori gestire l’accesso in modo da evitare eventuali affollamenti e garantire il distanziamento.

E’ previsto un contributo di 10,00 euro.

BIGLIETTI IN PREVENDITA A USTICA PRESSO COOPERATIVA CIPREA IN VIA CALVARIO

COSE COSI’ IN L.GO PADIGLIONE MILITARE

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE ai numeri whatsapp

CONTATTI : 3283633776 – 339 7436043